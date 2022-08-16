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Копытин: для победы в затяжной войне Украине необходимо построить свою оборонную промышленность

Павел Соболев
, журналист
Копытин: для победы в затяжной войне Украине необходимо построить свою оборонную промышленность
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  • Россия воюет старой техникой, но все равно остается очень опасным противником
  • Произведенное в самой Украине оружие украинцы смогут использовать с очень высокой эффективностью
  • Расчет России в затяжной войне будет сводиться к тому, чтобы завалить противника своими трупами

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, военный историк Игорь Копытин среди прочего ответил на вопросы, касающиеся военных преимуществ, появляющихся у Украины и у России в условиях затяжного конфликта, и методов восполнения личных потерь, используемых в российской армии.

- Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл заявил, что до конца этого года в войне в Украине не стоит ожидать явных успехов ни одной из сторон. Британский генерал признает достижения украинской армии на южном фронте, но считает, что и там никто не получит в этом году решающего преимущества, и призывает готовиться к весьма затяжному конфликту. У какой из сторон больше шансов на успех именно в затяжном конфликте?

- Война в Украине уже приняла характер затяжной войны. При этом у России по-прежнему имеется больше вооружений и больше живой силы, так что в рамках стратегии измора шансы России могут выглядеть предпочтительнее. Украина начала получать самые современные вооружения, самые современные технологии, но в затяжной войне именно количественный фактор может оказываться решающим.

У России очень много военной техники времен холодной войны, но мы видим, что российская военная машина в состоянии убивать и с такими возможностями. Каждый день она убивает сотни людей, наносит массированные огневые удары. Поэтому нельзя сейчас рассматривать Россию как побежденного или менее опасного, чем прежде, противника. Она по-прежнему опасна. В том числе, кстати, и для Эстонии.

Вполне можно согласиться с предположением, что война в Украине займет несколько лет. Да, в СМИ регулярно предсказывается, что украинская армия может предпринять уже этой осенью крупную контратаку. Что это контрнаступление пройдет на Херсонском направлении. Однако по законам военного искусства достижение эффекта стратегической неожиданности кем-то из сторон конфликта возможно только тогда, когда планы держатся в секрете. Поэтому мне не кажется, что разговоры украинской стороны о том, что через две недели Украина начнет наступление на Херсон, означают, что такое наступление через две недели действительно начнется. Я думаю, что в случае таких заявлений речь идет в большей степени об информационной или об инфопсихологической операции.

Положение российских войск в Херсоне сейчас действительно очень сложное, но все-таки российские войска там пока еще не окружены полностью. Да, у российских войск в Херсоне большие проблемы со снабжением, потому что мосты через Днепр в Херсонской области выведены из строя. Но в полное кольцо российские военные пока там не взяты, так что насчет ситуации на южном фронте еще нельзя делать какие-то очень серьезные выводы.

Важно также отметить, что Украина продолжает получать самые разнообразные системы вооружений. Для эффективного использования многих из этих типов систем требуется постоянное обслуживание, ремонт, запчасти. Обученный персонал. И чем больше самых разных систем оружия имеется, тем сложнее обучать его боевому применению, тем сложнее становится военная логистика. Поэтому в условиях затяжной войны для Украины будет крайне важно вкладывать больше средств в развитие своей собственной оборонной промышленности. Эта промышленность может производить более однообразное оружие, но в то же время это оружие будет находить более точное и результативное применение при ведении боевых действий.

Нельзя забывать и о том, что оружейные ресурсы западных стран вовсе не бездонны. США и другие страны НАТО после окончания холодной войны не рассчитывали, что возникнет необходимость вести конвенциональную войну. Поэтому сокращались и оружейные арсеналы, и воинские контингенты. Сокращалось военное присутствие США в Европе. Так что чем дольше будет идти война в Украине, тем острее будет вставать вопрос, как долго еще западный мир будет в состоянии помогать Украине оружием. И именно в свете такого развития событий развитие собственной военной промышленности становится для Украины ключевой задачей.

- Американский Институт изучения войны утверждает, что у армии РФ усугубляются проблемы с замещением больших потерь личного состава, включая командирский уровень. Новобранцев назначают на должности командиров роты или даже выше, но не обеспечивают достаточным количеством еды, боеприпасов и сигарет. Наверное, с каждой такой ротацией неопытных кадров на еще более неопытные боеспособность подразделений только снижается и снижается. Понимают ли люди в Кремле, в Минобороны РФ, что эта схема не может работать вечно и что в один момент заполнять подразделения станет просто некем?

- Наверное, не зря говорят, что Россия славится плохими дорогами и дураками. Человеческий ресурс в России всегда был практически неограниченным. Если сравнивать военный потенциал России и других стран, то именно человеческий ресурс был той вещью, которая у России всегда имелась в достатке, что давало ей преимущества.

Правда, и уровень развития военной теории в России тоже был традиционно высок. Можно сказать, что по этому параметру Россия тоже была среди мировых лидеров. Но на практике эффективно применять свои теоретические наработки у России никогда не получалось.

Исторический опыт показывает, что Россия на войне всегда старалась задавливать массой. Это было очень заметно в годы Второй мировой войны, когда Советский Союз, вопреки заветам Суворова, все время старался брать не умением, а числом.

Я хотел бы тут вспомнить слова Алексея Навального, лидера российской оппозиции, который однажды сказал, что то бессилие, которое демонстрирует российская армия в Украине, показывает, что путинский режим прогнил. Этот режим полностью погряз в коррупции, и эта коррупция очень сильно разрушила и российскую армию. Она просто не в состоянии выполнять те боевые задачи, которые ставятся перед ней в Украине.

Еще более жалкой выглядит российская армия в контексте разговоров о ее возможном столкновении с силами НАТО. О какой конкурентоспособности российской армии тут можно говорить, если у нее ничего получается сделать с армией Украины, которая значительно уступает российской армии в количестве и военной техники, и личного состава.

Ко всему прочему, успех на поле боя определяется не только количеством и качеством военной техники, но и уровнем моральной подготовки военнослужащих. Сила украинцев заключается в том, что в последние восемь лет в Украине наблюдался огромный подъем национального самосознания. Украинские воины сейчас очень хорошо мотивированы. При этом украинская сторона старается применять в самых активных военных действиях людей, имеющих серьезный боевый опыт. Имеющих серьезную военную подготовку. Украина как раз старается не воевать массой.

Конечно, этот ресурс является исчерпаемым. Украинский народ не такой большой, как российский. Так что если война затянется очень надолго, можно представить, что Россия будет пытаться просто закидать противника своими трупами.

Для Украины очень важно сейчас взять в свои руки стратегическую инициативу в этом военном конфликте. Именно та сторона в войне, которая владеет такой инициативой, может выбирать время и место следующего сражения.

- Также американский Институт изучения войны предполагает, что региональные власти в РФ предоставляют неверные данные о количестве бойцов, набранных в новые «добровольческие батальоны». Завышая количество завербованных, чиновники рассчитывают привлечь больше людей для участия в войне. Насколько в действительности широка сейчас в РФ практика записи людей в добровольцы, в каких масштабах можно говорить о записи в добровольцы людей с «ложно понятым чувством патриотизма», которые искренне считают, что идут кого-то освобождать? Или все-таки в подавляющем большинстве воевать нанимаются люди из депрессивных регионов РФ с высоким уровнем безработицы?

- К большому моему сожалению, довольно значительная часть населения России, как мне кажется, поддерживает агрессию против Украины. Среди русского народа и сейчас довольно сильно распространена украинофобия. Речт идет о ненависти к украинцам, ко всему украинскому, которая имеет весьма глубокие исторические корни. Вспомним, например, времена Александра II, когда был издан указ, ограничивающий использование украинского языка в украинских губерниях. И это несмотря на то, что сам Александр II считался царем-освободителем, избавителем от крепостного права.

Теория о том, что нет никакого украинского народа, а есть малороссы, которые являются частью триединого русского народа, и сейчас у многих людей в России пользуется популярностью. Опираясь на такую теорию, эти россияне отрицают не только право украинцев считаться самостоятельным народом, но и идею украинской государственности. Эта тенденция, на мой взгляд, позволяет говорить о том, что развязанная Россией в Украине война имеет признаки геноцида.

Если же рассуждать о том, кто преимущественно отправляется добровольцами воевать в Украину, то я бы вспомнил о таком мнении, что российские власти стараются не задействовать в войне против Украины жителей Москвы и Московской области. Известно же, что и в протестном движении в России самую заметную роль недавно играла столица. И только потом уже Петербург, и еще в меньшей степени — некоторые другие крупные областные центры.

Известно, что российские группировки, участвующие в войне, комплектуются без использования воинских подразделений, базирующихся в районе Москвы. На войну отправляются военные со всей России, но не из столичного региона. И добровольцы набираются тоже преимущественно по регионам. Это связано не с тем, что в регионах больше каких-то псевдопатриотов, а с социальными проблемами людей на этих территориях, где в период президентства Путина жизнь становилась только тяжелее и беднее. У военкоматов в регионах есть учетные записи, из которых ясно, кто и где проходил в службу, и через посредников начинаются попытки вербовки в первую очередь тех людей, которые обучены важным на войне армейским специальностям.

Все это происходит в условиях, когда оппозиция в России полностью разгромлена и задавлена. В тюрьме сидит теперь не только Алексей Навальный, но и, например, Илья Яшин. Очень многие оппозицонеры, которые имели довольно сильное влияние на умы многих порядочных россиян, на интеллигенцию, уже уехали из России, спасаясь от расправы. Положение же тех людей, кто пытается вести борьбу с режимом Путина, оставаясь в России, очень трудное. Они на самом деле рискуют своей жизнью. Однако даже их смелость не идет ни в какое сравнение с тем героизмом, который демонстрирует сейчас украинский народ, каждый день старающийся отразить агрессию России. Украина каждый день теряет самых лучших своих сыновей.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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