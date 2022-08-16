Копытин: для победы в затяжной войне Украине необходимо построить свою оборонную промышленность

- К большому моему сожалению, довольно значительная часть населения России, как мне кажется, поддерживает агрессию против Украины. Среди русского народа и сейчас довольно сильно распространена украинофобия. Речт идет о ненависти к украинцам, ко всему украинскому, которая имеет весьма глубокие исторические корни. Вспомним, например, времена Александра II, когда был издан указ, ограничивающий использование украинского языка в украинских губерниях. И это несмотря на то, что сам Александр II считался царем-освободителем, избавителем от крепостного права.
Теория о том, что нет никакого украинского народа, а есть малороссы, которые являются частью триединого русского народа, и сейчас у многих людей в России пользуется популярностью. Опираясь на такую теорию, эти россияне отрицают не только право украинцев считаться самостоятельным народом, но и идею украинской государственности. Эта тенденция, на мой взгляд, позволяет говорить о том, что развязанная Россией в Украине война имеет признаки геноцида.
Если же рассуждать о том, кто преимущественно отправляется добровольцами воевать в Украину, то я бы вспомнил о таком мнении, что российские власти стараются не задействовать в войне против Украины жителей Москвы и Московской области. Известно же, что и в протестном движении в России самую заметную роль недавно играла столица. И только потом уже Петербург, и еще в меньшей степени — некоторые другие крупные областные центры.
Известно, что российские группировки, участвующие в войне, комплектуются без использования воинских подразделений, базирующихся в районе Москвы. На войну отправляются военные со всей России, но не из столичного региона. И добровольцы набираются тоже преимущественно по регионам. Это связано не с тем, что в регионах больше каких-то псевдопатриотов, а с социальными проблемами людей на этих территориях, где в период президентства Путина жизнь становилась только тяжелее и беднее. У военкоматов в регионах есть учетные записи, из которых ясно, кто и где проходил в службу, и через посредников начинаются попытки вербовки в первую очередь тех людей, которые обучены важным на войне армейским специальностям.