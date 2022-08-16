Копытин: для победы в затяжной войне Украине необходимо построить свою оборонную промышленность

- Американский Институт изучения войны утверждает, что у армии РФ усугубляются проблемы с замещением больших потерь личного состава, включая командирский уровень. Новобранцев назначают на должности командиров роты или даже выше, но не обеспечивают достаточным количеством еды, боеприпасов и сигарет. Наверное, с каждой такой ротацией неопытных кадров на еще более неопытные боеспособность подразделений только снижается и снижается. Понимают ли люди в Кремле, в Минобороны РФ, что эта схема не может работать вечно и что в один момент заполнять подразделения станет просто некем?

- Наверное, не зря говорят, что Россия славится плохими дорогами и дураками. Человеческий ресурс в России всегда был практически неограниченным. Если сравнивать военный потенциал России и других стран, то именно человеческий ресурс был той вещью, которая у России всегда имелась в достатке, что давало ей преимущества.

Правда, и уровень развития военной теории в России тоже был традиционно высок. Можно сказать, что по этому параметру Россия тоже была среди мировых лидеров. Но на практике эффективно применять свои теоретические наработки у России никогда не получалось.

Исторический опыт показывает, что Россия на войне всегда старалась задавливать массой. Это было очень заметно в годы Второй мировой войны, когда Советский Союз, вопреки заветам Суворова, все время старался брать не умением, а числом.