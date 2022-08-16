Студия Postimees: станет ли война в Украине затяжным многолетним конфликтом?

- Первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что руководство российской военной группировки уехало из оккупированного Херсона. Украинская артиллерия уничтожила все мосты через Днепр в Херсонской области, и сейчас все главные дороги в области находятся под огневым контролем ВСУ, что и стало, видимо, основной причиной того, что российское военное командование покинуло Херсон. Если эта информация верна, можно ли ожидать, что активная фаза украинского контрнаступления на юге Украины, о которой много говорится в последнее время, уже совсем не за горами?

- Американский Институт изучения войны утверждает, что у армии РФ усугубляются проблемы с замещением больших потерь личного состава, включая командирский уровень. Новобранцев назначают на должности командиров роты или даже выше, но не обеспечивают достаточным количеством еды, боеприпасов и сигарет. Наверное, с каждой такой ротацией неопытных кадров на еще более неопытные боеспособность подразделений только снижается и снижается. Понимают ли люди в Кремле, в Минобороны РФ, что эта схема не может работать вечно и что в один момент заполнять подразделения станет просто некем?

- Также американский Институт изучения войны предполагает, что региональные власти в РФ предоставляют неверные данные о количестве бойцов, набранных в новые «добровольческие батальоны». Завышая количество завербованных, чиновники рассчитывают привлечь больше людей для участия в войне. Насколько в действительности широка сейчас в РФ практика записи людей в добровольцы, в каких масштабах можно говорить о записи в добровольцы людей с «ложно понятым чувством патриотизма», которые искренне считают, что идут кого-то освобождать, или все-таки в подавляющем большинстве воевать нанимаются люди из депрессивных регионов РФ с высоким уровнем безработицы?