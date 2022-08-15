Председатель Центристской партии Юри Ратас озвучил руководителю центристской фракции нарвского горсобрания Татьяне Стольфат свою позицию, что танк не подходит для публичного пространства и должен быть перемещен в сотрудничестве с правительством.
Ратас выразил недовольство в связи с позицией нарвских центристов
Ратас выразил недовольство в связи с позицией нарвских центристов
«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что танк как боевое оружие не подходит для общественного пространства и не является подходящим памятником», – сказал Ратас ERR.
«Правительство должно переместить танк в сотрудничестве с Нарвской городской управой и найти для него подходящее место. Я представил свое мнение по этому поводу как публично, так и лидеру центристской фракции Нарвского городского собрания», – сказал Ратас.
Ранее представитель Центристской партии Михаил Стальнухин сообщил, что они не давали согласия на перенос танка.