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Ратас выразил недовольство в связи с позицией нарвских центристов

rus.postimees.ee
Ратас выразил недовольство в связи с позицией нарвских центристов
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Dmitri Kotjuh

Председатель Центристской партии Юри Ратас озвучил руководителю центристской фракции нарвского горсобрания Татьяне Стольфат свою позицию, что танк не подходит для публичного пространства и должен быть перемещен в сотрудничестве с правительством.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что танк как боевое оружие не подходит для общественного пространства и не является подходящим памятником», – сказал Ратас ERR.

«Правительство должно переместить танк в сотрудничестве с Нарвской городской управой и найти для него подходящее место. Я представил свое мнение по этому поводу как публично, так и лидеру центристской фракции Нарвского городского собрания», – сказал Ратас.

Ранее представитель Центристской партии Михаил Стальнухин сообщил, что они не давали согласия на перенос танка.

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