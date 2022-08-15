Ратас выразил недовольство в связи с позицией нарвских центристов

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что танк как боевое оружие не подходит для общественного пространства и не является подходящим памятником», – сказал Ратас ERR .

«Правительство должно переместить танк в сотрудничестве с Нарвской городской управой и найти для него подходящее место. Я представил свое мнение по этому поводу как публично, так и лидеру центристской фракции Нарвского городского собрания», – сказал Ратас.