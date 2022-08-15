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Пропавший в Ласнамяэ 21-летний Игорь найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропавший в Ласнамяэ 21-летний Игорь найден мертвым
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

В понедельник, 15 августа, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 21-летнего Игоря, который 13 августа покинул свой дом в Ласнамяэ и не вернулся.

По словам близких, Игорь ушел из дома около 18 часов вечера 13 августа и должен был встретиться с друзьями у Балтийского вокзала. Его телефон оказался выключен, а друзья и семья понятия не имели, где и с кем он мог находиться. Близкие сообщили, что по состоянию здоровья Игорь неспособен самостоятельно ориентироваться в городе, и поэтому его жизнь могла находиться в опасности.

В среду днем пресс-служба полиции сообщила, что минувшей ночью тело пропавшего Игоря было обнаружено в пруду Шнелли. Точную причину смерти установит вскрытие. В полиции уточнили, что в настоящее время нет причин подозревать  преступление.

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