Пропавший в Ласнамяэ 21-летний Игорь найден мертвым

По словам близких, Игорь ушел из дома около 18 часов вечера 13 августа и должен был встретиться с друзьями у Балтийского вокзала. Его телефон оказался выключен, а друзья и семья понятия не имели, где и с кем он мог находиться. Близкие сообщили, что по состоянию здоровья Игорь неспособен самостоятельно ориентироваться в городе, и поэтому его жизнь могла находиться в опасности.