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В Таллинне начались реставрационные работы ограждающей стены парка Фальги

rus.postimees.ee
В Таллинне начались реставрационные работы ограждающей стены парка Фальги
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Плитняковое ограждение стены парка Фальги.
Плитняковое ограждение стены парка Фальги. Фото: Управа района Кесклинн

Сегодня начались реставрационные работы ограждающей стены парка Фальги со стороны улицы Висмари.

«Реставрация изношенного временем плитнякового ограждения – трудоемкая работа. Во многих местах требуется заменить новым ставший хрупким и рассыпчатым старый плитняк, также требуется заменить потрескавшиеся облицовочные плиты. Приведение в порядок последнего отрезка каменной кладки почтенного парка Фальги – это вопрос чести», – отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Заказанную управой района Кесклинн работу выполнит к 10 октября выигравший поставку Silur OÜ, общая стоимость работ составляет около 58 000 евро.

Фото: Управа района Кесклинн

В связи со строительными работами пешеходов направят с тротуара, граничащего со стеной, на пешеходную дорожку, проходящую по другую сторону проезжей части. Во время реставрационных работ использование парка нарушено не будет.

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