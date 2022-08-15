В Таллинне начались реставрационные работы ограждающей стены парка Фальги

«Реставрация изношенного временем плитнякового ограждения – трудоемкая работа. Во многих местах требуется заменить новым ставший хрупким и рассыпчатым старый плитняк, также требуется заменить потрескавшиеся облицовочные плиты. Приведение в порядок последнего отрезка каменной кладки почтенного парка Фальги – это вопрос чести», – отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В связи со строительными работами пешеходов направят с тротуара, граничащего со стеной, на пешеходную дорожку, проходящую по другую сторону проезжей части. Во время реставрационных работ использование парка нарушено не будет.