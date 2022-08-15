В марте этого года Таллинн запустил проект «Музейное воскресенье», в ходе которого столичные музеи открыты для бесплатного посещения в первое воскресенье каждого месяца. Цель инициативы – привлечь больше внимания к деятельности музеев и повысить доступность культуры. За полгода проект вызвал большой интерес горожан: в ходе Музейного воскресенья 7 августа музеи посетили рекордное количество посетителей – 9180 человек.
Акция «Музейное воскресенье» привлекла в столичные музеи множество новых посетителей
«Первые шесть месяцев проведения акции "Музейное воскресенье" принесли столичным музеям более 36 000 посещений. Это свидетельствует о том, что люди очень тепло приняли эту инициативу. Поскольку и в другие дни нет признаков падения посещаемости, можно с уверенностью сказать, что цель по увеличению аудитории достигнута», – сказал вице-мэр Каарель Оя, подводя итоги акции за первые полгода.
«Подводя промежуточные итоги стартовавшей в марте акции можно сказать, что цель проекта – повысить посещаемость музеев и привлечь больше внимания к нашей деятельности – себя полностью оправдала. Мы с радостью наблюдаем за тем, что раз за разом жители и гости столицы проявляют к акции все больший интерес, и в ходе прошедшего в августе Музейного воскресенья число посещений вновь стало рекордным. Обратная связь наших посетителей показывает, что 99 процентов клиентов выражают положительные эмоции и благодарность за создание такой возможности», – сказала директор Таллиннского городского музея Хели Нургер.
Филиалы Таллиннского городского музея 7 августа посетили 8 566 человек: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк – 4174 человека, Музей городской жизни – 1 084, детский музей Мийямилла - 936, Таллиннский русский музей - 474, музей Каламая – 285, дом-музей Петра I – 892, Музей фотографии – 721 человек. В день акции музеи Таллиннского литературного центра посетили в общей сложности 355 человек, среди них 158 человек – музей Вильде, 109 – музей Таммсааре и 88 – музей Мати Унта. Музей современного искусства Эстонии (EKKM) посетили 232 человека, а галерею центра культуры «Кая» – 27 человек.
Для сравнения – присоединившиеся к проекту музеи посетили в марте 5096 человек, в апреле – 6365, в мае – 7089, в июне – 4431 и в июле – 3890.
«Оглядываясь на рекордное количество посетителей в августе, мы сталкиваемся с проблемой, что все желающие просто не могут комфортно разместиться в зданиях музеев. Вероятно, нам придется поэкспериментировать с решением, при котором в залах музеев одновременно сможет находиться ограниченное количество людей. Хотя ожидание может доставлять некоторые неудобства, безусловно, впечатления от посещения музея в таком случае будут более приятными», – добавил Каарель Оя.
«Ввиду высокого интереса мы столкнулись с проблемой нехватки сотрудников музея в дни акции, поэтому мы должны обратиться за помощью к волонтерам – призываю всех желающих протянуть руку помощи, а заодно получить интересный опыт, заглянув в закулисье деятельности музеев. О своем желании стать волонтером просьба сообщить по адресу электронной почты info@linnamuuseum.ee», – добавила Нургер.
Следующие Музейные воскресенья состоятся 4 сентября, 2 октября, 6 ноября и 4 декабря.
Дополнительная информация – на сайте https://www.tallinn.ee/ru/muzei и на странице акции в Facebook.