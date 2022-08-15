«Новости в 7» за 15 августа: какое решение приняло горсобрание Нарвы по поводу переноса советского танка-памятника и репортаж с Фудтрак феста

Сегодня в выпуске:

– Какое решение приняло Нарвское городское собрание по поводу переноса советского танка-памятника?

– Жительницу Таллинна во время прогулки ужалила черная гадюка. Как руководство района пытается решить проблему и что делать, если на вашем пути повстречалось ядовитое пресмыкающееся?

– События в Эстонии: ситуация с нехваткой педагогов в школах близка к критической, новое расписание поездов Elron, кому помогут в Ида-Вирумаа и бесплатные юридические консультации в Таллинне.

– В самом начале войны украинский город Ирпень почти на месяц оккупировала российская армия. После его освобождения художники из Украины и США расписывают подсолнухами разбитую технику.

– Международная панорама: про взрыв в Ереване, почему в Испании эвакуируют людей и на чем экономит Европа.

– И репортаж нашей съемочной группы, посетившей в минувшие выходные самый масштабный в странах Балтии фестиваль еды на колесах. Все подробности в сюжете!