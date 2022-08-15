Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 августа: какое решение приняло горсобрание Нарвы по поводу переноса советского танка-памятника и репортаж с Фудтрак феста
Сегодня в выпуске:
– Какое решение приняло Нарвское городское собрание по поводу переноса советского танка-памятника?
– Жительницу Таллинна во время прогулки ужалила черная гадюка. Как руководство района пытается решить проблему и что делать, если на вашем пути повстречалось ядовитое пресмыкающееся?
– События в Эстонии: ситуация с нехваткой педагогов в школах близка к критической, новое расписание поездов Elron, кому помогут в Ида-Вирумаа и бесплатные юридические консультации в Таллинне.
– В самом начале войны украинский город Ирпень почти на месяц оккупировала российская армия. После его освобождения художники из Украины и США расписывают подсолнухами разбитую технику.
– Международная панорама: про взрыв в Ереване, почему в Испании эвакуируют людей и на чем экономит Европа.
– И репортаж нашей съемочной группы, посетившей в минувшие выходные самый масштабный в странах Балтии фестиваль еды на колесах. Все подробности в сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 августа.