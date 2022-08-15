Eesti Pagulasabi оказала финансовую поддержку десяткам тысяч людей в Украине

Pagulasabi распределяет денежные средства, чтобы люди могли сами решить, что им нужно больше всего. На данный момент Pagulasabi поддержала 46 091 домохозяйство, то есть примерно 130 000 человек.

«В общей сложности мы предоставили денежную поддержку на сумму более 23,2 млн евро, что составляет около 59 евро на члена семьи в месяц», – сообщает Pagulasabi в обзоре своей деятельности.

MTÜ Eesti Pagulasabi открыло отдельную среду подачи заявок на денежную помощь в интернете. «Наш действующий в Украине колл-центр обслуживает около 1500 человек в день консультируя и делясь информацией о вариантах поддержки, а при необходимости направляя людей в другие программы», – сообщает MTÜ Eesti Pagulasabi.