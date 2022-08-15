Кая Каллас: танк нельзя оставлять в Нарве

«Когда я встречалась с Нарвским горсобранием, я пообещала, что если государство предпримет соответствующие шаги, мы точно не будем делать это под покровом ночи. Мы точно сделаем это днем, но в первую очередь должны быть приняты решения», – сказала Каллас «Актуальной камере».

По словам премьер-министра, правительство соберется в ближайшее время. «Понятно то, что сейчас Нарва отказалась от принятия решений. Желание правительства было предельно ясным – красноармейские памятники нужно перенести, и чтобы обеспечить внутренний мир, это нужно сделать как можно скорее».

Чтобы не создавать дополнительного напряжения, по словам Каллас, танк необходимо вывезти из Нарвы. «Если мы перевезем его в такое место, которое позволит создать вокруг себя напряженность точно таким же образом, мы не решим проблему. Наше желание – разрешить эту ситуацию раз и навсегда, а это значит, на мой взгляд, что танк не может оставаться где-либо в Нарве», – сказала Каллас.

Поскольку Нарвская городская управа решила не обсуждать перемещение танка оккупантов, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сообщил Postimees, что в ближайшие дни государство само переместит его. По задумке Ляэнеметса, танк должен исчезнуть к 20 августа. Одним из возможных новых мест для него является Эстонский военный музей в Виймси, по крайней мере, так считает Ляэнеметс.