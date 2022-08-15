Шольц: вопрос о визах ЕС для россиян следует обсудить

В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать множество беженцев. «Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры», – цитирует Шольца агентство Reuters. «Это война Путина, а не российского народа», – подчеркнул канцлер.