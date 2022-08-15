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Шольц: вопрос о визах ЕС для россиян следует обсудить

Deutsche Welle
Шольц: вопрос о визах ЕС для россиян следует обсудить
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Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen

Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз следует обсудить, причем на уровне отдельных государств ЕС существует пространство для дискуссий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя предложения запретить выдачу виз гражданам РФ.

В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать множество беженцев. «Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры», – цитирует Шольца агентство Reuters. «Это война Путина, а не российского народа», – подчеркнул канцлер.

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