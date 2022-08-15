Эстония и Латвия договорились о пасажирском сообщении между Тарту и Ригой

Министры обсудили текущие вопросы проекта Rail Baltica и пришли к единому мнению о необходимости практических действий для внедрения регулярного пассажирского сообщения между двумя странами. Они договорились о том, что поезда начнут курсировать по указанному маршруту в 2024 году, когда Тарту станет культурной столицей Европы.

Латвия уже представила варианты продления до Тарту маршрута поезда, который в настоящее время курсирует до Валги, или создания нового маршрута.

Линкайтс признал, что введение регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Латвией и Эстонией будет способствовать не только мобильности жителей приграничных регионов, но и развитию экономического сотрудничества между двумя странами. В настоящее время Латвия и Эстония очень близки к тому, чтобы поезд до Тарту стал реальностью, заявил Линкайтс.

В беседе с Линкайтсом мэр Тарту Урмас Клаас выразил готовность со своей стороны искать источники финансирования для организации движения поездов из Риги в Тарту.

Линкайтс и Сиккут обсудили текущие вопросы и задачи Rail Baltica. Оба министра подчеркнули особую важность проекта для скорейшего соединения стран Балтии и Европы современной линией высокоскоростных поездов. В реализации проекта «Rail Baltica» важен единый подход и тесное сотрудничество стран Балтии, чтобы проект продвигался гладко и к нему можно было привлечь необходимое финансирование из фондов Европейского Союза, подчеркнул в беседе Линкайтс.