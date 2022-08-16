С синим паспортом – в конец очереди. Как бежавшие в Европу белорусы превратились из борцов за свободу в изгоев

Би-би-си известны случаи, когда белорусам пришлось покинуть территорию Украины, и после этого их не впустили обратно. Как отмечает Козлюк, рядовые белорусы, бежавшие от репрессий в 2020 году, по-прежнему сталкиваются с таким риском.

«Особое внимание здесь уделяется гражданам стран-агрессоров, это нормально для Украины, находящейся в состоянии войны, – говорит она. – Однако в одних структурах виноваты все белорусы без разбора, в других – сотрудникам хватает времени и терпения, чтобы разобраться, что делает для Украины тот или иной белорус и следует ли его выдворять».

Несмотря на трудности с получением документов, Анисия Козлюк говорит, что встретила огромную поддержку со стороны самих украинцев.

«Они говорят, что следили за моей историей и что им важно, чтобы их страна не выдворяла людей, которые у себя на родине могут быть подвергнуты репрессиям, – говорит она. – Я ни разу не встретила осуждения за то, что я из Беларуси. Люди видят, что белорусы воюют на стороне Украины, что белорусы привозят сюда грузы с гуманитарной помощь, что они включаются в помощь Украине».

Белорусы - наши лучшие бывшие друзья

«В ноябре 2020 года я приехала на постановку в Вильнюс - весь город был увешан [оппозиционными бело-красно-белыми] БЧБ-флагами, повсюду были расклеены надписи: белорусы - наши лучшие друзья. Сейчас отношение к нам радикально изменилось», - говорит Анастасия Шпаковская.