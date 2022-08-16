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Исторический момент ⟩ Советский танк-памятник увезли из Нарвы

BNS rus.postimees.ee
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Советский танк-памятник увезли из Нарвы
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Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Предполагается, что танк будет перенесен в Эстонский военный музей в Виймси.

Подготовка к переносу танка началась около 7:00, и к 11:00 он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а один раз отказали крепления подъемного крана.

Ситуация в Ида-Вирумаа спокойная

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, ситуация вокруг советских монументов в Нарве и окрестностях спокойная, но полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще только впереди.

«Мы можем назвать только один инцидент, когда полиция обнаружила вблизи танка лицо, планировавшее запустить дрон», - сказал Крууп BNS, добавив, что с человеком поговорили и он не нарушил порядок.

В то же время, по словам Круупа, полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще только впереди и нужно быть готовыми к любым реакциям. «Сейчас рабочий день, люди на работе и у них много дел. Но когда рабочий день закончится, появится свободное время, погода хорошая, люди выйдут на улицу, а в магазине доступен алкоголь», - перечислил Крууп риски, к которым должна быть готова полиция.

Что касается мест, где сняли монументы, полиция будет ограничивать в них движение до тех пор, пока монументы не увезут, а место не приведут в порядок. «Не будут оставлять никаких груд мусора. После того, как работы завершатся, полиция уйдет, мы ни в коем случае не будем препятствовать тем, кто, например, захочет мирно и не нарушая порядок принести цветы к месту, где раньше стоял монумент», - сказал Крууп.

Префект еще раз попросил людей вести себя разумно и следовать.

О решении правительства

Во вторник утром правительство решило, что во вторник следует удалить из Нарвы семь советских монументов, в том числе и два памятника с Петровской площади.

Во вторник по решению правительства будут перенесены советские памятники в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Как пояснила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, государство занимается сразу семью памятниками. Помимо танка, это мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск в память о красноармейцах, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два памятника, связанных со Второй мировой войной, в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.

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