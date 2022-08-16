Прямая трансляция ⟩ Демонтированный в Нарве танк доставили в Эстонский военный музей

Подготовка к переносу танка началась около 7:00, и к 11:00 он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а один раз отказали крепления подъемного крана.

Ситуация в Ида-Вирумаа спокойная

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, ситуация вокруг советских монументов в Нарве и окрестностях спокойная, но полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще только впереди.

«Мы можем назвать только один инцидент, когда полиция обнаружила вблизи танка лицо, планировавшее запустить дрон», - сказал Крууп BNS, добавив, что с человеком поговорили и он не нарушил порядок.

В то же время, по словам Круупа, полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще впереди и нужно быть готовыми к любым реакциям. «Сейчас середина дня, люди на работе и у них много дел. Но когда рабочий день закончится, появится свободное время, погода хорошая, люди выйдут на улицу, а в магазинах доступен алкоголь», - перечислил Крууп риски, к которым должна быть готова полиция.

Что касается мест, в которых сняли монументы, то полиция будет ограничивать в них движение до тех пор, пока монументы не увезут, а места не приведут в порядок. «Не будут оставлять никаких груд мусора. После того, как работы завершатся, полиция уйдет, мы ни в коем случае не будем препятствовать тем, кто, например, захочет мирно и не нарушая порядок принести цветы к месту, где раньше стоял памятник», - сказал Крууп.

Префект еще раз попросил людей вести себя разумно.

О решении правительства

Во вторник утром правительство решило, что во вторник следует удалить из Нарвы семь советских монументов, в том числе и два памятника с Петровской площади.