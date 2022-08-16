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Rus.Postimees транслирует демонтаж танка-памятника в прямом эфире

rus.postimees.ee
Rus.Postimees транслирует демонтаж танка-памятника в прямом эфире
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В ближайшие минуты нарвский танк-памятник будет демонтирован. Rus.Postimees ведет прямую трансляцию. Предполагается, что танк будет перенесен в Эстонский военный музей в Виймси.

Во вторник по решению правительства будут перенесены советские памятники в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Как пояснила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, всего государство занимается сразу семью монументами. Помимо танка, это мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.

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