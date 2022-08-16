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Длинный Герман откроют для посещения 20 августа

rus.postimees.ee
Длинный Герман откроют для посещения 20 августа
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Tule tulemine Pikk Hermann, Kuberneri aed.
Tule tulemine Pikk Hermann, Kuberneri aed. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

По случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии в субботу, 20 августа, башня Длинный Герман будет открыта для посещения.

На башню можно будет подняться с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено.

День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у памятного камня на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Юри Ратас.

В полдень в Белом зале замка Тоомпеа начнется традиционное торжественное собрание Клуба 20 августа. С приветственной речью выступят спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступит член клуба Йоханнес Кассь.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии.

31 год назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

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