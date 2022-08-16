Пожалуйста, не оставляйте детей у водоема одних!

По словам руководителя береговой охраны G4S Хенри Сеэмеля, самое главное – чтобы посетители не оставляли младших членов семьи у водоема без присмотра. «Маленькие дети очень любопытны, но опасности они воспринимают еще плохо, поэтому присутствие родителей очень важно», – напомнил он.

Поучительные случаи: все закончилось хорошо

Вечером в минувшую субботу на Пярнуском пляже у последнего буйка, обозначающего зону для серфингистов, в воде был обнаружен нуждающийся в помощи ребенок. Информация была передана с вышки береговой охраны в центр, два спасателя отправились на катере на место происшествия.

Спасатели вытащили из воды семилетнего ребенка, который на глубине около двух метров держался за буй, потому что не мог самостоятельно вернуться на берег.

По словам ребенка, он увидел, что на воде покачивается доска SUP, и решил доплыть до нее, однако ему не хватило сил. Спасатели вернули ребенка на берег и передали матери. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.