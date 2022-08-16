В этом году лето выдалось жарким, пляжный сезон длится уже третий месяц. В то время когда отдыхающие наслаждаются купанием, береговая охрана делает все возможное, чтобы люди с радостью вспоминали проведенный на пляже день и их пребывание у водоема было максимально безопасным.
Пожалуйста, не оставляйте детей у водоема одних!
По словам руководителя береговой охраны G4S Хенри Сеэмеля, самое главное – чтобы посетители не оставляли младших членов семьи у водоема без присмотра. «Маленькие дети очень любопытны, но опасности они воспринимают еще плохо, поэтому присутствие родителей очень важно», – напомнил он.
Поучительные случаи: все закончилось хорошо
Вечером в минувшую субботу на Пярнуском пляже у последнего буйка, обозначающего зону для серфингистов, в воде был обнаружен нуждающийся в помощи ребенок. Информация была передана с вышки береговой охраны в центр, два спасателя отправились на катере на место происшествия.
Спасатели вытащили из воды семилетнего ребенка, который на глубине около двух метров держался за буй, потому что не мог самостоятельно вернуться на берег.
По словам ребенка, он увидел, что на воде покачивается доска SUP, и решил доплыть до нее, однако ему не хватило сил. Спасатели вернули ребенка на берег и передали матери. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.
В один жаркий день, когда на Штромке было много людей, произошел следующий случай: в полдень к штабу береговой охраны подбежала женщина и сообщила, что ее пятилетняя дочь пошла с братом в воду, но на берег вернулся только сын. По словам мальчика, сестра хотела отойти от берега подальше. Мать потеряла ребенка из виду и обратилась к береговой охране G4S. Береговые охранники приступили к поискам на пляже, медик успокаивал мать и собирал дополнительную информацию. Затем береговая охрана искала девочку, осматривая пляж в бинокль с вышки. Информацию сразу же передали береговой охране, патрулировавшей на катере, и она приступила к поискам на глубине.
Спустя двадцать минут девочка все еще не была найдена, поэтому к поискам привлекли полицию. В это время подростки из трудовой дружины искали ребенка на пляже и на мелководье. Вскоре на пляж прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.
Спасательный департамент организовал поиски на гидроциклах и вертолете. Полиция искала ребенка при помощи квадроцикла, скорая помощь и медик подготовили территорию к оказанию первой помощи, которая могла понадобиться. Почти час спустя ребенка нашли: девочка играла на песке в зоне для серфингистов. Ранее ее искали в этом месте, поэтому можно предположить, что ребенок оказался там не сразу.
Плавать следует в обозначенной буйками зоне
На общественных пляжах территория для купания обозначена буйками. Плавать там безопаснее: глубина воды такова, что пловец среднего роста сможет достать ногами до дна и при необходимости отдохнуть. К тому же за обозначенной буйками зоной пристально следит береговая охрана. Стоит учитывать, что буйки также обозначают зону, предназначенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серфингистов.
Быстрое реагирование спасает жизнь
Для того чтобы безопасно проводить летом время у водоема, необходимо вести себя так, как подобает культурному человеку и незамедлительно сообщать береговой охране о потенциально опасных ситуациях. Если вы на пляже с детьми, постоянно следите за ними.