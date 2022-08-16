Эксперт: цены на аренду растут значительно быстрее, чем на недвижимость

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в Таллинне произошли большие изменения в ценах на аренду недвижимости. «Если в 2020 и 2021 годах наблюдалось небольшое снижение цен, то в этом году цены явно начали расти, в первую очередь из-за повышенного спроса. Можно с уверенностью сказать, что цены на аренду недвижимости росли значительно быстрее, чем на саму недвижимость», – сказал он.

Однако Ребане отметил, что это также можно назвать нормализацией ситуации. «Ранее мы явно находились в ситуации, когда соотношение между ценами на недвижимость и доходами от аренды в Эстонии не соответствовало международной ситуации – если аренда дешевле, чем владение недвижимостью, то это не является нормальной ситуацией в долгосрочной перспективе. Однако сейчас ситуация определенно стабилизируется».

Именно в более долгосрочной перспективе мы можем увидеть заметный подъем. «Если в 2007 и 2016 годах цена аренды недвижимости составляла 9 евро за квадратный метр, то к 2020 году она выросла до 10 евро. Однако в этом году цена в Таллинне составляет уже 15 евро за квадратный метр. Это означает, что средняя месячная цена аренды квартиры площадью 50 квадратных метров в столице сейчас составляет 750 евро. Рост цен был очень быстрым, в этом нет никаких сомнений», – сказал Ребане.

По мнению Ребане, вероятно, нет возможности для дальнейшего роста цен, и потолок уже достигнут, тем более что спрос на аренду квартир уже не очень высок. «В ближайшее время не предвидится большого роста интереса к аренде, тем более что успешные стартапы, которые ранее помогли привлечь в Эстонию (главным образом, в Таллинн) талантливых людей, консервативны в своих бюджетах и сокращают расходы», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.