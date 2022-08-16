Райк: не могу сказать, что я удивлена

«Я не могу притворяться, что удивлена», – заявила Райк, которая еще вчера советовала правительству отложить перенос танка-памятника и дать Нарвской городской управе дополнительное время. Однако, по ее мнению, в любом случае нет подходящего времени или способа для перемещения нарвского танка.

Райк подтвердила, что будет демонтирован не только советский танк, но и несколько других памятников в Ида-Вирумаа, таких как памятник десанту, расположенный в Нарва-Йыэсуу в Мерикюла и памятник «Три штыка», возведенный в 80-х годах. «Это очень большая операция, поэтому я желаю сил тем, кто ее проводит, и терпения нарвитянам», – добавила она.

Она не боится сегодняшнего дня. «Люди сейчас на работе, Нарва – город со стареющим населением, и дамы 60+ не будут сопротивляться полиции. Камни в окна тоже не бросают. Мы надеемся, что если это и произойдет, то как можно менее травматичным образом», – сказала Райк.

Мэр готовится к тому, что будет после перемещения танка-памятника и комментирует: «Я назвала бы это депрессией, пустым взглядом в глазах людей».

Райк заявила, что эстонцам сложно понять, что с началом войны в Украине для русских многое изменилось, будь то обучение на эстонском языке, связанное с конкретной датой, или дискуссия о праве голоса. «Памятники – это часть реализованных изменений, которые можно отследить физически. Нет в жизни более сложного конфликта, чем конфликт ценностей, который происходит здесь и сейчас», – cослалась она на окончание Второй мировой войны, в спорах о котором практически невозможно достигнуть компромиссов между двумя народами.

Райк отметила, что люди в Нарве понимают, что война в Украине – это беспримерное событие, но им сложно это признать и принять.

Мэр еще раз подчеркнула, что жители Ида-Вирумаа нуждаются в какой-то замене на эмоциональном уровне, но никакого подходящего плана она пока не слышала. «Вопрос в том, как нам быть дальше, какие точки соприкосновения мы ищем? Нельзя все время отнимать, нужно и отдавать тоже».