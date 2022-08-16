Банк начал выдавать кредиты с сезонным графиком платежей

«Как мы видим, сейчас многие собственники жилья задумываются, как они будут справляться с осенним повышением цен на энергоносители. И предприятия энергетической сферы, и правительство страны рекомендовали людям обследовать системы отопления, поскольку обновление или замена системы позволят сэкономить. В то же время очевидно, что и замена отопительной системы является для людей серьезной тратой, поэтому мы решили протянуть клиентам руку помощи и предложить вариант финансирования с сезонным графиком платежей», — объяснил руководитель банка Holm Рауно Клеттенберг.