Основанный на эстонском капитале банк Holm начал выдавать частным клиентам энергетические кредиты с сезонным графиком платежей, которые позволят людям сделать свое жилье более энергоэффективным.
Банк начал выдавать кредиты с сезонным графиком платежей
«Как мы видим, сейчас многие собственники жилья задумываются, как они будут справляться с осенним повышением цен на энергоносители. И предприятия энергетической сферы, и правительство страны рекомендовали людям обследовать системы отопления, поскольку обновление или замена системы позволят сэкономить. В то же время очевидно, что и замена отопительной системы является для людей серьезной тратой, поэтому мы решили протянуть клиентам руку помощи и предложить вариант финансирования с сезонным графиком платежей», — объяснил руководитель банка Holm Рауно Клеттенберг.
Сезонный график платежей позволяет оплачивать только проценты по кредиту в течение месяцев с высоким энергопотреблением (ноябрь, декабрь, январь, февраль), а платеж в счет возврата основного долга будет распределен на остальные месяцы.
Ходатайствовать о кредите можно, например, в целях финансирования покупки тепловых насосов типа «воздух-воздух» или «воздух-вода», обновления газовых котлов, установки солнечных панелей и систем хранения солнечной энергии, а также для утепления домов. «Сегодня сезонный график платежей для частных клиентов является уникальным предложением на рынке. Мы надеемся, что такая возможность позволит многим нашим клиентам сделать жилье более энергоэффективным», — добавил Клеттенберг.