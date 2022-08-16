Кто будет обращаться в суд по поводу танка, пока неясно

По словам Райк ситуацию объяснили тем, что депутаты горсобрания ранее поставили свои подписи за перенос советского памятника и оппозиция Нарвского горсовета хотела оставить танк на нынешнем месте до тех пор, пока для него не будет найдено новое место. После сегодняшнего решения правительства депутаты от оппозиции хотят, чтобы танк снова оказался в руках Нарвы.

Редакция Rus.Postimees связалась для комментариев с представителем оппозиционной фракции Kesk Алексеем Евграфовым и он информацию о решении обратиться в суд не подтвердил. По его словам, фракция центристов этот вопрос о обращении в суд не обсуждала и откуда появилась такая информация Евграфов сказать затрудняется. Он также пояснил, что прежде чем рассматривать такой метод отмены решения правительство стоило бы изучить вопрос тщательнее и, возможно, заказать правовую экспертизу, чтобы понять, насколько этот спор перспективен. Председатель горсобрания Владимир Жаворонков также пока не знает, кто собирается обращаться в суд и когда - его об этом не проинформировали.