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Юри Ратас призвал нарвитян к благоразумию

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Юри Ратас призвал нарвитян к благоразумию
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Remo Tõnismäe

Председатель Центристской партии Юри Ратас повторил сегодня, когда в Нарве проходит операция по переносу советских монументов, свою позицию, что военное оружие не подходит для публичного пространства Эстонии.

На вопрос, могло ли нарвское руководство получить больше времени на обсуждение переноса советских монументов и поддерживает ли он быстрое вмешательство правительства, Ратас ответил, что военному оружию нет место в публичном пространстве Эстонии и это очевидно. «Нарва больше не город одного танка. Мы должны придерживаться единого мнения и строить общее будущее как в Нарве, так и в Эстонии в целом», - добавил он.

«Я призываю людей к благоразумию и уравновешенности, а также к сохранению спокойствия. Мы должны доверять полиции», - отметил лидер Центристской партии.

«Эта информация была в СМИ и у меня была беседа с премьер-министром», - рассказал Ратас, как он узнал о демонтаже памятника.

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