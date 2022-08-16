Юри Ратас призвал нарвитян к благоразумию

На вопрос, могло ли нарвское руководство получить больше времени на обсуждение переноса советских монументов и поддерживает ли он быстрое вмешательство правительства, Ратас ответил, что военному оружию нет место в публичном пространстве Эстонии и это очевидно. «Нарва больше не город одного танка. Мы должны придерживаться единого мнения и строить общее будущее как в Нарве, так и в Эстонии в целом», - добавил он.