Председатель Центристской партии Юри Ратас повторил сегодня, когда в Нарве проходит операция по переносу советских монументов, свою позицию, что военное оружие не подходит для публичного пространства Эстонии.
Юри Ратас призвал нарвитян к благоразумию
Юри Ратас призвал нарвитян к благоразумию
На вопрос, могло ли нарвское руководство получить больше времени на обсуждение переноса советских монументов и поддерживает ли он быстрое вмешательство правительства, Ратас ответил, что военному оружию нет место в публичном пространстве Эстонии и это очевидно. «Нарва больше не город одного танка. Мы должны придерживаться единого мнения и строить общее будущее как в Нарве, так и в Эстонии в целом», - добавил он.
«Я призываю людей к благоразумию и уравновешенности, а также к сохранению спокойствия. Мы должны доверять полиции», - отметил лидер Центристской партии.
«Эта информация была в СМИ и у меня была беседа с премьер-министром», - рассказал Ратас, как он узнал о демонтаже памятника.