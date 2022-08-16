Фото и видео ⟩ На Петровской площади в Нарве демонтировали мемориальные плиты и обелиск

«На Петровской площади людей очень мало. Никаких конфликтных ситуаций, полиция ведет себя корректно, обходится без дополнительных сил. Мемориальные плиты пытаются снять, но пока это получается очень медленно. Что касается нарвитян, то никого здесь нет, никакого противостояния. Все знают о демонтаже танка и плит, но реагируют спокойно. Единичные случаи — либо подвыпившие люди, либо откровенные провокаторы», - передает журналист Rus.Postimees из Нарвы.

«Что касается тех, кто демонтируют плиты, то это обычные рабочие. Техника безопасности соблюдается, никаких нарушений я не заметил. Ситуация здесь даже спокойнее, чем у танка, там народ спешил на дачи. Здесь такой суеты нет», - добавил он.

Демонтаж мемориальных плит и обелиска продвигается медленно. Как объяснил один из рабочих, проблема заключается в том, что все было очень спонтанно, задание было получено поздно ночью. По его словам, из-за этого никто не успел разработать технологию демонтажа и подготовить необходимые инструменты. Сейчас практически каждый шаг согласовывается с руководством. «Рабочие спилили несущую конструкцию, то есть железные штыри, на которых это все крепилось, но сами плиты оказались не на этих железных креплениях, а на чем-то другом. Поэтому так долго не могут демонтировать даже одну плиту», - передает наш коррепондент.

К часу дня все одиннадцать плит были сняты и погужены в специальный контейнер. Обелиск тоже сняли и вывезли.

На бастионной стене остались лишь следы плит и крепления. Рабочие в армейских штанах и сапогах привели территорию в порядок. Фото: Postimees

От советского обелиска с красной звездой остались лишь вазы с цветами. Фото: Postimees