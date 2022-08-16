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Рейнсалу: нарушители должны учитывать возможность аннулирования вида на жительство

BNS
Рейнсалу: нарушители должны учитывать возможность аннулирования вида на жительство
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Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу Фото: Pilt videost

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил во вторник, что если кто-либо из иностранцев, находящихся в Эстонии на основании вида на жительство, решит противодействовать переносу советских памятников, его вид на жительство будет аннулирован, сообщает BNS.

Рейнсалу отметил, что Закон об иностранцах предусматривает право аннулировать вид на жительство, если лицо представляет угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии.

«Раньше уже были случаи, когда полиция аннулировала виды на жительство», – сказал Рейнсалу и добавил, что иностранные граждане, систематически нарушающие общественный порядок, должны это учитывать.

По решению правительства во вторник утром начался демонтаж семи советских памятников, в том числе нарвского танка.

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