Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил во вторник, что если кто-либо из иностранцев, находящихся в Эстонии на основании вида на жительство, решит противодействовать переносу советских памятников, его вид на жительство будет аннулирован, сообщает BNS.
Рейнсалу: нарушители должны учитывать возможность аннулирования вида на жительство
Рейнсалу: нарушители должны учитывать возможность аннулирования вида на жительство
Рейнсалу отметил, что Закон об иностранцах предусматривает право аннулировать вид на жительство, если лицо представляет угрозу безопасности и общественному порядку Эстонии.
«Раньше уже были случаи, когда полиция аннулировала виды на жительство», – сказал Рейнсалу и добавил, что иностранные граждане, систематически нарушающие общественный порядок, должны это учитывать.
По решению правительства во вторник утром начался демонтаж семи советских памятников, в том числе нарвского танка.
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