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Россияне скупают недвижимость в Финляндии

rus.postimees.ee
Россияне скупают недвижимость в Финляндии
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Иматра.
Иматра. Фото: Shutterstock

Количество сделок купли-продажи недвижимости к концу июля приближаются к показателям всего прошедшего года. В 2021 году гражданами РФ было заключено 222 сделки, передает YLE со ссылкой на газету Etelä-Saimaa.

Количество заключенных россиянами сделок купли-продажи в Финляндии возросло, несмотря на войну в Украине и обширные экономические санкции, наложенные на Россию.

Как сообщает Etelä-Saimaa, с января по июль граждане России заключили 212 сделок купли-продажи недвижимости в Финляндии. За весь прошедший год россиянами было заключено 222 сделки.

В этом году в Южной Карелии было заключено больше сделок, чем в других регионах. Россияне приобрели там 56 объектов недвижимости. Самое популярное место для покупки недвижимости в регионе – Иматра.

Показатели, однако, все еще далеки от пиковых отметок прошлых лет. Самое большое количество сделок купли-продажи россияне заключили в 2011 году – 624.

Темп покупки россиянами недвижимости удивляет, так как ввиду санкций банковские карты граждан РФ  в Финляндии не работают, а денежные переводы из России осуществить невозможно.

Кроме того, свободное перемещение через границу стало возможным только этим летом. Из-за коронавирусных ограничений в течение двух лет россияне могли попасть в Финляндию лишь по веским причинам. Возможно, россияне начали продавать доли своих дач родственникам, чтобы и те могли пересечь границу. 

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