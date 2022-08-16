Россияне скупают недвижимость в Финляндии

Количество заключенных россиянами сделок купли-продажи в Финляндии возросло, несмотря на войну в Украине и обширные экономические санкции, наложенные на Россию.

Как сообщает Etelä-Saimaa, с января по июль граждане России заключили 212 сделок купли-продажи недвижимости в Финляндии. За весь прошедший год россиянами было заключено 222 сделки.

В этом году в Южной Карелии было заключено больше сделок, чем в других регионах. Россияне приобрели там 56 объектов недвижимости. Самое популярное место для покупки недвижимости в регионе – Иматра.

Показатели, однако, все еще далеки от пиковых отметок прошлых лет. Самое большое количество сделок купли-продажи россияне заключили в 2011 году – 624.

Темп покупки россиянами недвижимости удивляет, так как ввиду санкций банковские карты граждан РФ в Финляндии не работают, а денежные переводы из России осуществить невозможно.