Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сообщила в социальных сетях, что по итогам вчерашнего заседания Нарвского горсобрания перенос танка был единственным верным решением. Иначе напряженность в обществе лишь продолжала бы нарастать.
Пентус-Розиманнус: перенос танка – единственно верное решение
Пентус-Розиманнус: перенос танка – единственно верное решение
Министр заявила, что для враждебных сил памятники оккупационной власти являются орудиями разобщения общества.
«Напряженность быстро нарастала, и после вчерашнего решения властей Нарвы отказаться от решения проблемы правительству пришлось сегодня утром проделать эту работу. Чем дольше это тянулось бы, тем сильнее ситуация нагнеталась бы», — пояснила она принятое сегодня утром решение правительства о демонтаже советских памятников в Нарве.
Пентус-Розиманнус выразила надежду, что все пройдет мирно.
«К концу года общественное пространство Эстонии должно быть очищено от памятников оккупационной власти, имеющих большое символическое значение», – добавила она.
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