Пентус-Розиманнус: перенос танка – единственно верное решение

«Напряженность быстро нарастала, и после вчерашнего решения властей Нарвы отказаться от решения проблемы правительству пришлось сегодня утром проделать эту работу. Чем дольше это тянулось бы, тем сильнее ситуация нагнеталась бы», — пояснила она принятое сегодня утром решение правительства о демонтаже советских памятников в Нарве.