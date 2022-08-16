Хорошо сказано: деньги порождают деньги, а долги порождают долги

Часто упускают из виду такие расходы, как подписки на Netflix, Spotify, iTunes или ежемесячная плата за приложения Microsoft. Оценивая свое финансовое положение, все эти расходы необходимо сложить вместе.

Только проанализировав абсолютно все ежемесячные расходы, можно понять, на что вы тратите больше, чем стоит, и что вообще не отражается в бюджете.

«Чтобы принимать решения по улучшению своего финансового положения, нужно знать, каков ваш баланс. Не возник ли перерасход? Точный расчет помогает понять, как лучше действовать», — объясняет Хакиайнен.

Когда ситуация станет ясной, составьте план действий

Часто мы видим реальную картину бюджета только после того, как записаны расходы. Становятся очевидными все мелкие покупки, обычно остающиеся незамеченными среди более крупных. Также проявляются недочеты бюджета: например, ничего не откладывается ни на черный день, ни на долгосрочные или краткосрочные цели. На этом этапе следует приступить к составлению плана действий, проанализировав, какие расходы можно сократить для достижения поставленной цели.