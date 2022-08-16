Ежедневно все мы – сознательно или нет – в какой-то степени планируем свой личный или семейный бюджет. Запись доходов и расходов в начале месяца, выбор более дешевых товаров в магазине или откладывание денег на черный день – все это влияющие на жизнь финансовые решения. Впрочем, в быстром темпе повседневной жизни легко забыть, что главная цель успешного управления бюджетом – улучшение с течением времени финансового положения или, по крайней мере, его стабилизация, а для этого бюджет нужно планировать целенаправленно.
Хорошо сказано: деньги порождают деньги, а долги порождают долги
Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен подготовила практические советы по планированию бюджета.
С чего начать планирование бюджета?
Для начала следует поставить перед собой цель – например, желание накопить на финансовую подушку безопасности, откладывать на образование ребенка, или просто организовать свои финансы так, чтобы не волноваться каждый день о расходах. После того как цель поставлена, необходимо оценить текущую финансовую ситуацию. Вы можете использовать для этого блокнот, электронную таблицу Excel или специальное приложение для ведения бюджета.
В один столбик запишите все доходы – зарплату, пособия и любой другой доход. Во втором столбике перечислите все расходы – счета, финансовые обязательства, расходы на продукты, питание вне дома, транспорт и т.д. Записывая расходы и доходы, стоит взглянуть на выписку по банковскому счету за последний месяц или несколько месяцев.
Если вы не пользуетесь банковской картой ежедневно и в выписке информация не отражается, но, например, совершаете покупки в магазине, где с картой клиента предоставляются скидки, вы можете проверить историю покупок на портале самообслуживания магазина.
«Когда мы говорим о расходах, на ум приходят счета и платежные поручения, но на самом деле самый большой источник расходов – это еда, а второе место, в связи с которым мы тратим больше всего – наш дом. Поэтому проанализируйте свои ежедневные привычки: например, сколько вы платите за кофе, покупаете ли вы для тренировок бутилированную воду, какие просроченные продукты выбрасываете из холодильника. Таким образом, можно рассчитать, сколько именно вы могли бы сэкономить. Деньги порождают деньги, а долги порождают долги», — сказала Марина Хакиайнен.
Часто упускают из виду такие расходы, как подписки на Netflix, Spotify, iTunes или ежемесячная плата за приложения Microsoft. Оценивая свое финансовое положение, все эти расходы необходимо сложить вместе.
Только проанализировав абсолютно все ежемесячные расходы, можно понять, на что вы тратите больше, чем стоит, и что вообще не отражается в бюджете.
«Чтобы принимать решения по улучшению своего финансового положения, нужно знать, каков ваш баланс. Не возник ли перерасход? Точный расчет помогает понять, как лучше действовать», — объясняет Хакиайнен.
Когда ситуация станет ясной, составьте план действий
Часто мы видим реальную картину бюджета только после того, как записаны расходы. Становятся очевидными все мелкие покупки, обычно остающиеся незамеченными среди более крупных. Также проявляются недочеты бюджета: например, ничего не откладывается ни на черный день, ни на долгосрочные или краткосрочные цели. На этом этапе следует приступить к составлению плана действий, проанализировав, какие расходы можно сократить для достижения поставленной цели.
«Возможно, продукты питания стоит покупать раз в неделю, чтобы не ходить по магазинам каждый день. В магазин желательно идти со списком необходимых товаров или делать соответствующие покупки онлайн, чтобы траты были продуманными и не эмоциональными. Каждую покупку следует рассматривать, как инвестицию в собственное благополучие. Например, можно задуматься, какая из покупок – творог или конфеты – является вложением в свое здоровье. Также помогает покупать только предметы первой необходимости, без которых вы не можете обойтись. Этому навыку можно научиться. Например, при оформлении заказа можно найти пару вещей, без которых легко обойтись и удалить их из корзины. Покупайте новую вещь только тогда, когда выбросите предыдущую», — сказала Марина Хакиайнен.
Говоря о планировании и крайностях, Марина советует: «Начиная планировать финансы, не становитесь слишком категоричными, как бывает, когда садишься на диету. Очень часто люди довольно быстро сдаются, поскольку не могут столь кардинально изменить свою повседневную жизнь. Поэтому рекомендую не впадать в крайности, а стараться найти золотую середину. Сравнивая доходы и расходы, мы видим, сколько именно можем накопить и отложить на будущее. Цели должны быть четкими, вы должны понимать, что именно хотите: жить лучше, быть уверенным в будущем самих себя и своих близких, иметь финансовую подушку безопасности, реализовать свои мечты или отложить деньги на будущее ребенка».
Подушка безопасности защитит от неожиданностей
Одной из важнейших составляющих бюджета, которой часто пренебрегают, являются сбережения или финансовая подушка безопасности. Сбережения необходимы каждому человеку и каждой семье, ведь никто не может предсказать, что принесет завтрашний день – нужно быть готовым к различным неожиданностям. Размер сбережений зависит от того, сколько у человека денег и сколько он тратит каждый месяц – чем больше у вас средств, тем больше сбережений потребуется на черный день.
Минимальная сумма, которую следует хранить для непредвиденных ситуаций, должна составлять три месячных зарплаты.
«Планируя расходы, мы оцениваем, какие вещи не улучшают наше благополучие и здоровье. Следующий шаг – откладывать не менее 20% в фонд душевного спокойствия. Например, мы заработали 100 евро, 20 из них откладываем, чтобы эти 20 евро работали на наше благополучие и повышали уверенность в завтрашнем дне. Здесь важна регулярность, поэтому для каждой цели стоит подобрать накопительный инструмент, помогающий повышать свое благосостояние за счет регулярных выплат. Начать можно с небольшой суммы, а затем увеличивать ее, или сразу выбрать крупную сумму, мотивируя себя двигаться к цели большими шагами», — советует Марина.
Для каждой цели используйте свой инструмент сбережений, чтобы поддержать себя в достижении цели. Например, после формирования финансовой подушки безопасности следует начать создавать другие долгосрочные сбережения.