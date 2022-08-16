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Певкур: мы отправили на помощь столько военнослужащих, сколько просила полиция

Улла Лянтс
, журналист
Певкур: мы отправили на помощь столько военнослужащих, сколько просила полиция
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Kermo Benrot

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подтвердил, что помимо полиции в Нарве присутствуют и военнослужащие, поскольку полиция обратилась за помощью к силам обороны.

– Сейчас происходит демонтаж нарвского танка. Пока что ситуация достаточно спокойная. Сколько военнослужащих готовы к тому, что в случае необходимости им придется отправиться на помощь?

– Мы окажем им эту помощь. Точное число военнослужащих я не могу сейчас назвать.

– Нельзя забывать, что работы по переносу памятника происходят в 5 км от границы с Россией. Какие риски существуют? Нужно ли бояться, что со стороны России последует какая-то реакция?

– Реакция будет выражаться в сообщениях со стороны России. Анализ рисков, разумеется, уже был проведен ранее. Это полицейская операция. Полиция старается обеспечить безопасность всем людям и избежать конфликтов, насколько это возможно.

– Почему именно сегодня правительство приняло решение о переносе танка? Это был крайний срок?

– Вчера Нарвское горсобрание не приняло решения. В такой ситуации это было вынуждено сделать правительство.

– Сегодня будут демонтировать несколько советских памятников. Если реакция людей на происходящие события будет острой и агрессивной, как будет действовать государство? Обсуждало ли правительство, по каким сценариям могут развиваться события?

– Полиция, разумеется, заранее сделала прогнозы и оценки рисков. В своей операции полиция учитывает это.

– Насколько единогласным было решение правительства?

–Все члены правительства понимают, что советскому танку-памятнику не место в общественном пространстве Эстонии. Его место в музее, где присутствует другая военная техника. Решение было единогласным.

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