Певкур: отправили на помощь столько военнослужащих, сколько просила полиция

Сейчас происходит демонтаж нарвского танка. Пока что ситуация достаточно спокойная. Сколько военнослужащих готовы к тому, что в случае необходимости, они отправятся на помощь?

– Полиция обратилась за помощью к силам обороны. Мы окажем им эту помощь. Точное число военнослужащих я не могу сейчас прокомментировать.

Нельзя забывать, что работы по переносу памятника происходят в 5 км от границы с Россией. Какие риски существуют? Нужно ли бояться, что со стороны России последует какая-то реакция?

– Реакция будет выражаться в сообщениях со стороны России. Анализ рисков, разумеется, уже был ранее сделан. Это полицейская операция. Полиция старается обеспечить безопасность для всех людей и провести эти работы бесконфликтно, насколько это возможно.

Почему именно сегодня правительство приняло решение о переносе танка? Это была последняя грань?

Вчера Нарвское горсобрание не приняло решения. В такой ситуации правительство было вынуждено самостоятельно принять решение.

Сегодня будут демонтировать несколько советских памятников. Если реакция людей на происходящие события будет острой и агрессивной, как будет действовать государство? Обсуждало ли правительство вопрос о том, по каким сценариям могут развиваться события?

Полиция, разумеется, сделала заранее прогнозы и оценки рисков. В своей операции полиция учитывает это.

Насколько единогласным было решение правительства?