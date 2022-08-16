В то время как имеющие серьезное долговое бремя Греция и Италия щедро распределяют энергетические субсидии среди населения, Эстония отстает от большинства стран Евросоюза в оказании помощи людям, обеспокоенным возросшими затратами на энергию, показывает сравнение программ поддержки, подготовленное аналитическим центром Bruegel, который занимается исследованиями экономической политики.
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Эстония – одна из самых слабых стран Евросоюза в плане энергетических субсидий
Эстония – одна из самых слабых стран Евросоюза в плане энергетических субсидий
Во вторник должно стать ясно, в чем будет состоять осенняя реформа рынка электроэнергии, однако пока неизвестна самая главная для потребителей цифра: какова будет цена универсальной услуги электроэнергии. До сих пор ходили слухи о 15–20 центов за киловатт-час, а если учесть, что на прошлой неделе средняя биржевая цена на электроэнергию достигла рекордных 35,4 центов, то потребители выиграли бы от универсальной услуги, которая почти вдвое дешевле.