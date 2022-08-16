Галерея: в Палдиски начался второй этап строительства терминала сжиженного газа

«В целом масштабный пазл платформы собран, и мы приступили к монолитным бетонным работам. На выходных мы уже уложили трубы от платформы до первого швартового пала», — сказал руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ Реэдик Раудла.

«Я хотел бы подчеркнуть, что при столь сжатом графике, когда проектирование и строительство по сути идут параллельно, а большая часть работ выполняется в открытом море, несмотря на тщательную предварительную проработку и точное планирование, решающую роль играет погода, точнее неконтролируемые ветра. Тем не менее все работают, чтобы обеспечить поэтапную передачу платформы Elering с 1 сентября. Крайний срок сдачи причала – 31 октября», — добавил Раудла.

«Некоторые строительные работы на причале в Палдиски являются первыми в своем роде в Эстонии и требуют специального оборудования. Кроме того, поскольку речь идет, по сути, об открытом море, работы зависят от погоды. Мы привлекли лучшую экспертизу, партнеров по и технологии, и благодаря этому движемся по графику», — сказал руководитель проектов подрядчика Insenerehitus AS Тарво Клаасимяэ.

На сегодняшний день на Пакринеэме в заливе Лахепере завершены дноуглубительные работы и забито большинство 40-метровых стальных свай. Помимо свайных работ и строительства платформы, начато строительство палов и установка соединяющих их оснований для трубопроводов. Высота железобетонной конструкции притяжного причала от поверхности воды составит от трех до шести с половиной метров.