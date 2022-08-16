Глава профсоюза энергетиков: это целенаправленное разжигание вражды!

Зайцев был крайне удручен происходящим и назвал операцию по демонтажу целенаправленным разжиганием межнационального конфликта в обществе. "Это конкретный раскол в обществе, среди эстоноземельцев. Не русских и эстонцев, а именно среди эстоноземельцев. Это раскол, который сделан искусственно, специально…", - полагает глава профсоюзной организации.

На вопрос, с какой целью спровоцирован раскол Зайцев ответил, что спрашивать нужно у тех, кто все это сделал, кто отдавал такие команды. По словам Зайцева, с его мнением солидарны и работники Нарвских электростанций, и большинство нарвитян. "Меня знают многие, я знаю многих, я знаю мнение людей". Крайне негативное ко всему этому отношение, крайне негативное", - подчеркнул Зайцев.