Лакомство в саду: цветок с запахом шоколада завоевывает популярность в Эстонии

Оттенки цветков космеи бурой (Cosmos atrosanguineus) варьируются от темно-красных до темно-бордовых и пахнут ванилью и шоколадом. По-английски цветок называется chocolate cosmos — шоколадный космос, по-русски — космея шоколадная. Растение, давно популярное в Европе, в последние годы добралось и до магазинов и садов Эстонии.

Maaelu пишет, что лепестки космеи могут быть розовыми, белыми, красными или фиолетовыми, они окружают выпуклую пышную сердцевину из тычинок, а нежные листья некоторых видов — космеи дваждыперистой, например — напоминают листочки укропа. Особенно красиво смотрятся цветы космеи, когда густо разросшаяся мягкая листва скрывает грядку, и поэтому сажать их редко не рекомендуется.

Космея дваждыперистая популярна уже много лет. Фото: Shutterstock

Космея — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства астровые, или сложноцветные. Происходят из Центральной и Южной Америки. В семействе насчитывается около 25 видов. Листва шоколадной космеи темно-зеленая и пышная, перистые листья достигают длины 5-7 см. Шоколадная космея, обладающая сладким запахом, напоминающим ванильный шоколад, цветет с июня по октябрь.