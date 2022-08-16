Сегодня, на пресс-конференции по случаю демонтажа танка, премьер-министр Кая Каллас заявила, что со своих мест будут также убраны еще семь советских памятников. Rus.Postimees решил разобраться, что это за памятники, перенос которых, по сравнению с нарвским танком, остался без внимания.
Не только танк: какие еще советские памятники сегодня перенесут?
Памятник советскому десанту в Мерикюла
Мемориальный комплекс был сооружен в 1972 году в честь морского десанта Красной армии. Цель десанта заключалась в том, чтобы окружить немецкие войска, стоявшие на левом берегу реки Нарва, но операция провалилась — из более чем полутысячи участников Мерикюлаского десанта в живых осталось всего 16 человек. Собственно памятник сохранился в нормальном состоянии, чего не скажешь об окружающей его парковой зоне.
Памятник Герою Советского Союза Игорю Графову
Младший лейтенант Красной армии Игорь Графов был участником битвы за Нарву, в которой, по сведениям советских историков, погиб в рукопашном бою, когда у него закончились патроны. Графов похоронен в братской могиле в России в городе Кингисепп, а на месте его гибели установлен памятник, который находился на въезде в Нарву.
Мемориальные плиты на Петровской площади
В центре Нарвы на стене бастиона у замка Германа со стороны Петровской площади были установлены мемориальная плиты в память о частях Красной Армии, которые принимали участие в боях за Нарву. На табличке написано: «Приказом Верховного главнокомандующего от 9 августа 1944 года частям, наиболее отличившимся в ходе военных действий, было присвоено наименование "Нарвские"». На табличке также высечен список этих боевых частей.
После демонтажа место выглядит так:
Обелиск красноармейцам в Замковом парке
Обелиск, установленный в 1951 году по проекту архитектора Алара Котли, посвящен павшим во Второй мировой войне солдатам. На обелиске высечен текст: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», а рядом с ним установлена табличка, поясняющая идеологический нарратив.
После демонтажа место выглядит так:
Монумент «Три штыка»
Памятник, установленный в 1974 году, находится на 9-м километре шоссе Нарва – Нарва-Йыэсуу. Его автором является башкирский художник Рашид Шамсутдинов, ранее работавший электрослесарем на нарвской электростанции. Памятник состоит из трех 18-метровых штыков, стелы с металлическим барельефом и основанием в виде римских цифр «десять», а также чаши для зажжения огня. Раньше тут стояла и гаубица, но ее демонтировали ранее.
Братская могила погибших во время Второй мировой войны в Нарве
Памятник у братской могилы расположен между Наровой и бастионом Виктория. К памятнику прикреплена плита с надписью: «Слава павшим героям, 1941-1945». Колонна была установлена на братской могиле в 1947 году и отреставрирована в 2009-м.