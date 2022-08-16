Не только танк: какие еще советские памятники сегодня снесли?

Памятник советскому десанту в Мерикюла

Памятник советскому десанту в Мерикюла. Фото: Vikipeedia

Мемориальный комплекс был сооружен в 1972 году в честь морского десанта Красной армии. Цель десанта заключалась в том, чтобы окружить немецкие войска, стоявшие на левом берегу реки Нарва, но операция провалилась — из более чем полутысячи участников Мерикюлаского десанта в живых осталось всего 16 человек. Собственно памятник сохранился в нормальном состоянии, чего не скажешь об окружающей его парковой зоне.

Памятник Герою Советского Союза Игорю Графову

Памятник Герою Советского Союза Игорю Графову. Фото: Vikipeedia

Младший лейтенант Красной армии Игорь Графов был участником битвы за Нарву, в которой, по сведениям советских историков, погиб в рукопашном бою, когда у него закончились патроны. Графов похоронен в братской могиле в России в городе Кингисепп, а на месте его гибели установлен памятник, который находился на въезде в Нарву.

Мемориальные плиты на Петровской площади

Мемориальные плиты на Петровской площади. Фото: wikimapia.org

В центре Нарвы на стене бастиона у замка Германа со стороны Петровской площади были установлены мемориальная плиты в память о частях Красной Армии, которые принимали участие в боях за Нарву. На табличке написано: «Приказом Верховного главнокомандующего от 9 августа 1944 года частям, наиболее отличившимся в ходе военных действий, было присвоено наименование "Нарвские"». На табличке также высечен список этих боевых частей.

После демонтажа место выглядит так:

Мемориальные плиты после демонтажа. Фото: Postimees

Обелиск красноармейцам в Замковом парке

Обелиск красноармейцам в Замковом парке. Фото: Narva muuseum