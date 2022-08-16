По словам Паэта, нарвскому танку удалось так долго находиться в публичном пространстве потому, что большинству жителей Эстонии он был безразличен.

Паэт знаком с нарвским танком всю свою жизнь: в детстве он часто путешествовал между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, и танк сразу бросился ему в глаза, поскольку он так сильно контрастировал с привычными городскими пейзажами. В то же время он вызывал у Паэт необъяснимое тревожное чувство. «В этом танке таилась угроза», – прокомментировал Паэт.

«Не стоит придавать излишнее значение этой старой машине для убийств», – сказал Паэт Postimees. По словам Паэта, большинству жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу танк не очень-то и нравился. Люди просто привыкли к нему, потому что он как будто всегда там был.

«На данный момент, конечно, присутствует временное раздражение, но оно пройдет, потому что большинство людей понимает, что место машины для убийств не возвышается над мирной жизнью», – добавил он.

По словам Паэта, для остальной Эстонии Нарва эмоционально не такой же город, как Пярну, Вильянди или Раквере, но он должен стать таким. По его словам, формирование отношений между Нарвой и остальной частью Эстонии требует разумной заботы со стороны правительства, остальной части Эстонии и самой Нарвы.

В качестве примера Паэт привел удивление одного из журналистов в социальных сетях по поводу того, что Нарвское горсобрание провело придавать заседание на русском языке. «Это ясно показывает, что на протяжении 30 лет мы как общество были в значительной степени безразличны к тому, что происходит в Нарве. Отсутствует социальное требование, чтобы Эстония была Эстонией. И так везде», – сказал он и добавил, что неудивительно, что до сих пор есть сторонники нахождения советского летального оружия в общественных местах и ​​что нормализация названий улиц не может сдвинуться с мертвой точки.

На вопрос, что за границей думают о переносе танка, Паэт ответил, что у людей нет особого мнения по этому поводу. «Эстония должна формировать свое публичное пространство, и в нашей жизни и так слишком много агрессивного фона, это хорошо понимают», – сказал он.