Депутат «Единой России» хотел украсть нарвский танк, но опоздал

«Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк Т-34, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории, – представил свою версию событий Иванов. – Не важно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами».

«Единоросс» из Свердловской области сообщил, что, если Т-34 окажется на свалке металлолома, если его отправят на переплавку – «это будет плевок в лицо нашей истории, плевок в лицо миллионами участников Великой Отечественной войны, их родным и близким».

Максим Иванов уверен, что лучшим местом для этого Т-34 станет Екатеринбург. «С постаментом на родном Уралмаше, – уточнил россиянин. – К 300-летию Екатеринбурга – отличный подарок всем горожанам, всей России».