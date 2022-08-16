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Депутат «Единой России» хотел украсть нарвский танк, но опоздал

rus.postimees.ee
Депутат «Единой России» хотел украсть нарвский танк, но опоздал
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Демонтаж танка.
Демонтаж танка. Фото: Margus Martin

Российский провластный депутат Максим Иванов предложил выкрасть при помощи вертолета памятник-танк из Нарвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале сегодня утром, но не учел, что танк достаточно быстро «уехал».

«Безусловно, надо изымать у Эстонии легендарный танк Т-34, который пособники фашистской идеологии в правительстве этой страны хотят снести с постамента и выбросить на свалку истории, – представил свою версию событий Иванов. – Не важно, каким способом изъять: уговорить дипломатическим путем, провести операцию спецназа, выкупить, выкрасть вертолетом – любыми доступными способами».

«Единоросс» из Свердловской области сообщил, что, если Т-34 окажется на свалке металлолома, если его отправят на переплавку – «это будет плевок в лицо нашей истории, плевок в лицо миллионами участников Великой Отечественной войны, их родным и близким».

Максим Иванов уверен, что лучшим местом для этого Т-34 станет Екатеринбург. «С постаментом на родном Уралмаше, – уточнил россиянин. – К 300-летию Екатеринбурга – отличный подарок всем горожанам, всей России».

Погрузка нарвского танка на трейлер заняла сегодня утром около четырех часов. Танк везут в сторону Таллинна, предполагается, что памятник будет перенесен в Эстонский военный музей в Виймси.

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