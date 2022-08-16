Госпитализировано 136 пациентов с коронавирусом

За неделю скончались восемь человек, средний возраст которых составил около 81,4 года, сообщил BNS Департамент здоровья. Среднее число госпитализированных из-за COVID-19 за последние семь дней упало с 9,1 до 8,3. На этой неделе число госпитализированных предположительно удержится на отметке 130 человек.

Заболеваемость за последние 14 дней снижается по всем уездам кроме Ида-Вирумаа, Пыльвамаа и Вильяндимаа. Наибольший спад зафиксирован в Валгамаа, Ляэнемаа и Ярвамаа. Заболеваемость не изменилась в Йыгевамаа, Тартумаа и Вырумаа.

За неделю ввели 6000 доз вакцины, в том числе 439 первичных доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 474 185 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,5 процента населения.