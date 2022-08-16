Сегодня состоялся перенос танка-памятника из Нарвы. О том, как обстоят дела в городе и как развиваются события, мы поговорили в специальной программе Postimees с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
Интервью ⟩ Ляэнеметс: нужно дождаться вечера, когда здесь могут собраться озлобленные люди
– Какая вы имеете информацию о происходящем? Как реагируют на события нарвитяне?
– Сейчас полицейская операция проходит достаточно спокойно, как и прогнозировалось. Большого скопления народа сейчас нет.
– Правительство приняло решение демонтировать не только нарвский танк, но и другие советские памятники. Какая была сделана предварительная работа?
– Государственная канцелярия, Департамент полиции и пограонхраны и КаПо интенсивно занимались предварительным анализом и прогнозом. Я всегда был убежден, что переносом памятника должно заниматься Рийгикогу. В ходе проведения операции мы видим, что техника, необходимая для проведения работ, могла быть предоставлена только правительством. Даже если бы Нарвское горссобрание самостоятельно приняло решение о переносе танка, у местного самоуправления не было бы возможности предоставить необходимую для этого технику.
– Вы были по отношению к Нарвскому горсобранию достаточно терпеливы, вы ждали решения, которое должно было быть принято вчера.
– Да, можно так сказать. В конце концов мы понимали, что даже если бы нарвское горсобрание самостоятельно приняло решение о переносе танка, то техническое исполнение все равно зависело бы от государства.
– Почему было принято решение о переносе других советских памятников?
– Этих памятников там десятки. Решение насчет конкретных памятников, которые будут перенесены, было принято исходя из того, находятся ли они в общественном пространстве. Некоторые из них имеют символический капитал, который можно использовать для эскалации конфликта. Разумнее сразу решить этот вопрос в процессе одной операции, а не делить её на несколько частей.
– Вы раньше говорили, что танк необходимо перенести до 20 августа. Почему именно сегодня?
– Чем дольше оттягивать принятие решения, тем больше рисков обострения ситуации. Даже если бы нарвское горсобрание вчера приняло решение самостоятельно, мы бы все равно начали полицейскую операцию. В таком случае это была бы совместная работа. Техника, которая используется для проведения операции, предоставлена силами обороны. План полиции заключается в том, чтобы государство действовало взвешенно, не переусердствовало.
– Катри Райк обижена, Сегодня она сообщила, что в выборах Рийгикогу принимать участия не будет и не хочет связывать себя с какой-то определенной партией. Она хочет просто делать свою работу в Нарве и быть полезной. Вы понимаете ее позицию?
– Я понимаю, что ей нелегко. В Нарве одно видение ситуации, в других городах Эстонии – другое. Нужно всем дать время. Очень важно, что в городе, расположенном в нескольких километрах от России, проэстонски настроенный мэр. Если бы на ее месте, был кто-то другой, ситуация могла бы быть гораздо острее. Благодаря ей ситуация достаточно спокойная.
– Насколько опасен тот факт, что операция происходит в городе, который расположен в нескольких километрах от российской границы? Там точно следят за развитием событий.
– Не предвижу опасности, что будет какое-то физическое влияние со стороны России. Что касается социальных медиа, то, разумеется мы отслеживаем информацию. Мы заранее знаем, что Россия на международном уровне будет освещать этот вопрос в нужном ей ключе. Крайне важно то, чтобы у членов ЕС и НАТО было единое видение ситуации. С одной стороны, в контексте войны с Украиной это сделать нетрудно, но в разных странах восприятие истории может различаться.
– Сейчас полицейская операция проходит достаточно спокойно, но мы не знаем как будут развиваться события дальше. Эстония будет принимать решительные меры по отношению к людям, которые нарушают общественный порядок?
– Мы уже раньше высылали из страны нарушавших общественный порядок людей, которые не являлись гражданами Эстонии. Разумеется, мы готовы в нынешней ситуации поступать так же. Надеюсь, люди учитывают этот факт. Однако, к счастью, сейчас провокаций нет и операция проходит достаточно спокойно. Естественно, существует недовольство, которое гипотетически может привести к каким-то провокациям. Но мы к этому готовы.
– В Нарве мы видим, что в Центристской партии были разные мнения по поводу переноса танка. В Рийгикогу решение о переносе советских памятников было единогласным.
– Я не могу представить, как может быть по-другому. Это зависит от знания и интерпретации истории. Мы понимаем, что значат советские памятники в контексте Эстонии. Они восхваляют советский режим, который для Эстонии означает оккупацию. Очень важный вопрос сейчас: что будет дальше? Правительство должно заниматься тем, чтобы жители города Нарва ментально чувствовали себя частью Эстонии. Необходимо сделать все, чтобы город развивался, строились новые объекты и т.д.
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