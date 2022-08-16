Интервью ⟩ Ляэнеметс: нужно дождаться вечера, когда здесь могут собраться озлобленные люди

– Вы раньше говорили, что танк необходимо перенести до 20 августа. Почему именно сегодня?

– Чем дольше оттягивать принятие решения, тем больше рисков обострения ситуации. Даже если бы нарвское горсобрание вчера приняло решение самостоятельно, мы бы все равно начали полицейскую операцию. В таком случае это была бы совместная работа. Техника, которая используется для проведения операции, предоставлена силами обороны. План полиции заключается в том, чтобы государство действовало взвешенно, не переусердствовало.

– Катри Райк обижена, Сегодня она сообщила, что в выборах Рийгикогу принимать участия не будет и не хочет связывать себя с какой-то определенной партией. Она хочет просто делать свою работу в Нарве и быть полезной. Вы понимаете ее позицию?

– Я понимаю, что ей нелегко. В Нарве одно видение ситуации, в других городах Эстонии – другое. Нужно всем дать время. Очень важно, что в городе, расположенном в нескольких километрах от России, проэстонски настроенный мэр. Если бы на ее месте, был кто-то другой, ситуация могла бы быть гораздо острее. Благодаря ей ситуация достаточно спокойная.

– Насколько опасен тот факт, что операция происходит в городе, который расположен в нескольких километрах от российской границы? Там точно следят за развитием событий.