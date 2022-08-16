Захарова о заявлении Рейнсалу: это прямая угроза от представителя власти

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил во вторник, что если кто-либо из иностранцев, находящихся в Эстонии на основании вида на жительство, решит противодействовать переносу советских памятников, его вид на жительство будет аннулирован. Это заявление в Телеграме прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.