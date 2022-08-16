Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил во вторник, что если кто-либо из иностранцев, находящихся в Эстонии на основании вида на жительство, решит противодействовать переносу советских памятников, его вид на жительство будет аннулирован. Это заявление в Телеграме прокомментировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова о заявлении Рейнсалу: это прямая угроза от представителя власти
Захарова о заявлении Рейнсалу: это прямая угроза от представителя власти
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», - написала она.
Напомним, что этим утром в Ида-Вирумаа начался демонтаж семи советских памятников, в том числе нарвского танка.
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