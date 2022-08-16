Союз лесной промышленности подозревает Россию в нарушении запрета на импорт древесины

Насколько известно экспертам сектора, в этих странах нет производственных мощностей в том объеме, на который указывает статистика роста импорта, сообщил союз.

Согласно статистике, за последние месяцы резко вырос импорт березовой фанеры из граничащих с Россией стран, особенно Казахстана, Грузии и Азербайджана. По сообщению союза, до введенного 8 апреля пятого пакета санкций в отношении России этот показатель был практически нулевым.

По оценке союза, есть повод подозревать, что произведенную в России фанеру импортируют в вышеперечисленные третьи страны, а затем экспортируют в ЕС под видом продукции из Казахстана, Грузии или Азербайджана. Это незаконно, поскольку нарушает запрет на импорт российской древесной продукции, вступивший в силу в рамках шестого пакета санкций ЕС 10 июля.

По словам исполнительного директора союза Хенрика Вялья, незаконный импорт наряду с санкциями также нарушает постановление ЕС о древесине, которое содержит требования к проверке законности всей цепи поставок. «Экзотические экспортирующие страны не могут появиться на рынке за ночь. Ситуацию делает трагикомической тот факт, что в Казахстане, Грузии и Азербайджане даже не растут березы. (На самом деле растут - прим. ред.) Там также отсутствуют необходимые производственные возможности для экспорта столь значительного количества фанеры», – сказал Вялья.