ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве сняли пятиконечную звезду и памятную доску с очередного советского монумента

С памятника уже сняли пятиконечную звезду. За этим наблюдало около двадцати человек.

По словам журналиста Postimees, никто из наблюдавших не спустился к памятнику. По-видимому, никто не заинтересован в противостоянии. Журналист поговорил с несколькими людьми, которые отметили, что, конечно же, это неприятно, что сносят памятники, но с другой стороны их надо было снести: просто было выбрано неудачное время.

Некоторые собеседники признали, что в принципе в городе все воспринимают снос памятников равнодушно.