Вт, 16.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве сняли пятиконечную звезду и памятную доску с очередного советского монумента

rus.postimees.ee
В Нарве сняли пятиконечную звезду и памятную доску с очередного советского монумента
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Неподалеку от бастиона Виктория прошли работы по демонтажу с советского памятника пятиконечной звезды и мемориальной доски, которую заменили на более нейтральную.

С памятника уже сняли пятиконечную звезду. За этим наблюдало около двадцати человек.

По словам журналиста Postimees, никто из наблюдавших не спустился к памятнику. По-видимому, никто не заинтересован в противостоянии. Журналист поговорил с несколькими людьми, которые отметили, что, конечно же, это неприятно, что сносят памятники, но с другой стороны их надо было снести: просто было выбрано неудачное время.

Некоторые собеседники признали, что в принципе в городе все воспринимают снос памятников равнодушно. 

Многие из опрошенных считают, что ликвидация памятников затеяна для того, чтобы народ не думал о повышении цен на коммунальные услуги, политическом кризисе и так далее. Такой позиции придерживаются совершенно разные представители общества – от молодежи до пенсионеров.

Ключевые слова
Наверх