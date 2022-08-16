Неподалеку от бастиона Виктория прошли работы по демонтажу с советского памятника пятиконечной звезды и мемориальной доски, которую заменили на более нейтральную.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве сняли пятиконечную звезду и памятную доску с очередного советского монумента
С памятника уже сняли пятиконечную звезду. За этим наблюдало около двадцати человек.
По словам журналиста Postimees, никто из наблюдавших не спустился к памятнику. По-видимому, никто не заинтересован в противостоянии. Журналист поговорил с несколькими людьми, которые отметили, что, конечно же, это неприятно, что сносят памятники, но с другой стороны их надо было снести: просто было выбрано неудачное время.
Некоторые собеседники признали, что в принципе в городе все воспринимают снос памятников равнодушно.
Многие из опрошенных считают, что ликвидация памятников затеяна для того, чтобы народ не думал о повышении цен на коммунальные услуги, политическом кризисе и так далее. Такой позиции придерживаются совершенно разные представители общества – от молодежи до пенсионеров.