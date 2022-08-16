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Военный историк: катализатором процесса демонтажа советских памятников в Эстонии стала война в Украине

rus.postimees.ee
Военный историк: катализатором процесса демонтажа советских памятников в Эстонии стала война в Украине
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Игорь Копытин.
Игорь Копытин. Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Нельзя забывать, что российские танки вторгались в феврале в Украину и под советскими знаменами
  • Нарвские руководители повели себя в сложной ситуации как политики, а не как государственные мужи
  • РФ может ответить мелкими провокациями, но угрозы для общественной стабильности в Эстонии нет

Военный историк Игорь Копытин прокомментировал по просьбе Rus.Postimees принятое эстонским правительством решение о немедленном переносе советских военных памятников, находившихся в Нарве и Нарва-Йыэсуу. По оценке историка, очень важно понимать, что советские военные памятники являются противоречивым наследием советского прошлого. Они сеют раздор среди жителей нашей страны, а катализировала процесс переноса советских военных памятников российская военная агрессия против Украины.

Игорь Копытин обратил внимание на то, что современная РФ в своем историческом нарративе, которым она поддерживает свое вторжение в Украину, активно использует память о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Можно было увидеть немало фото- и видеоматериалов, запечатлевших, как современные российские танки вторгались на территорию Украины именно под советскими флагами.

Военный историк подчеркнул, что очень многие элементы, увековечивающие память о Второй мировой войне, с очень неприглядными целями использовались российской пропагандой в течение последнего десятилетия. Продолжение использования российской пропагандой этих элементов в оправдывающих войну целях побудило эстонское правительство очень быстро принять решение о демонтаже советских военных памятников, находившихся в публичном пространстве.

«Очень важно, что правительство все-таки дало возможность местным самоуправлениям решить судьбу памятников, что является вполне приемлемым решением для демократических государств. Однако, как мы видим, в Нарве местное самоуправление столкнулось с большими препятствиями на пути к принятию какого-то определенного вердикта. Поэтому правительство страны само было вынуждено форсировать демонтаж советских памятников», — сказал Игорь Копытин.

По оценке военного историка, нарвские руководители при выборе своей стратегии поведения в отношении планов перенести памятники действовали как политики, а не как государственные мужи. В создавшейся сложной ситуации они попытались избежать любой ответственности, уклонившись, по сути, от самостоятельного принятия решения.

«Поскольку нарвские руководители предполагали, что в большинстве своем жители Нарвы, вероятно, выступают против переноса памятника-танка, они не захотели войти в историю как люди, принявшие решение о демонтаже этого объекта. Нарвские руководители зависят от настроений горожан, зависят в том плане, что любые шаги нарвских властей будут отражаться на результатах последующих местных выборов. Или выборов в Рийгикогу. Правда, мы теперь знаем, что мэр Нарвы приняла решение не выставлять свою кандидатуру на ближайших выборах в эстонский парламент», — отметил Копытин.

Военный историк признал, что вопрос с переносом советских памятников является очень политизированным. В действительности же речь идет о конфликте на уровне исторической памяти, о разном понимании людьми сути одних и тех же исторических событий. Это показывает, что государство должно уделять внимание созданию в обществе более широких возможностей для рассмотрения и обсуждения исторических тем, чтобы избегать в будущем таких коллизий и обеспечивать пространство для диалога между обладателями разных точек зрения.

В то же время, указал Игорь Копытин, нужно понимать, что на фоне российской военной агрессии против Украины ведение такого диалога именно по теме советских военных памятников стало очень затруднительным. Советские военные памятники для эстонцев по-прежнему в самую первую очередь ассоциируются с оккупацией, с утратой государственной независимости, с депортацией большого количества населения, с репрессиями, которые проводила советская власть.

Игорь Копытин считает, что в качестве ответной реакции на шаги эстонских властей нельзя исключать каких-то провокаций со стороны посольства РФ в Таллинне. В то же время историк полагает, что для каких-то серьезных мер, направленных на дестабилизацию ситуации в Эстонии, у России возможностей сейчас нет, поскольку Россия полностью завязла в войне в Украине. По мнению Копытина, никаких реальных рычагов воздействия на общественные процессы в Эстонии у РФ сейчас не имеется. С небольшими же провокациями эстонская полиция, Силы обороны Эстонии, эстонская погранохрана справятся.

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