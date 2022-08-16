Военный историк: катализатором процесса демонтажа советских памятников в Эстонии стала война в Украине

Игорь Копытин обратил внимание на то, что современная РФ в своем историческом нарративе, которым она поддерживает свое вторжение в Украину, активно использует память о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Можно было увидеть немало фото- и видеоматериалов, запечатлевших, как современные российские танки вторгались на территорию Украины именно под советскими флагами.

Военный историк подчеркнул, что очень многие элементы, увековечивающие память о Второй мировой войне, с очень неприглядными целями использовались российской пропагандой в течение последнего десятилетия. Продолжение использования российской пропагандой этих элементов в оправдывающих войну целях побудило эстонское правительство очень быстро принять решение о демонтаже советских военных памятников, находившихся в публичном пространстве.

«Очень важно, что правительство все-таки дало возможность местным самоуправлениям решить судьбу памятников, что является вполне приемлемым решением для демократических государств. Однако, как мы видим, в Нарве местное самоуправление столкнулось с большими препятствиями на пути к принятию какого-то определенного вердикта. Поэтому правительство страны само было вынуждено форсировать демонтаж советских памятников», — сказал Игорь Копытин.

По оценке военного историка, нарвские руководители при выборе своей стратегии поведения в отношении планов перенести памятники действовали как политики, а не как государственные мужи. В создавшейся сложной ситуации они попытались избежать любой ответственности, уклонившись, по сути, от самостоятельного принятия решения.