Фото: модная квартира, где все покосилось

«Больше всего наших гостей удивляет, какой гигантской теперь выглядит квартира. Да мы и сами, честно говоря, представить себе не могли, что наша квартира может быть настолько свободной, учитывая стартовую ситуацию. Нам очень нравится проем — он стал любимым элементом дома. Несмотря на его важность для проекта, мы соглашались на него, скорее, вслепую: до окончания работ мы не осознавали, насколько он будет на своем месте», — говорит заказчик.