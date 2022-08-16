Одна архитектурная деталь полностью изменила восприятие кухни квартиры, находящейся в испанском городе Гранада, пишет доктор архитектуры Пако Касас на портале Houzz.
Фото: модная квартира, где все покосилось
Регион характеризуется высокой сейсмической активностью, что накладывает определенные ограничения на работу с несущими конструкциями зданий. Что, однако, не помешало архитекторам Томасу Гарсия Пирису и Хавьеру Кастеллано Пулидо из архитектурного бюро CUAC Arquitectura выполнить необычную перепланировку.
О ПРОЕКТЕ
Кто здесь живет: пара с собакой
Где: Гранада, Испания
Площадь: 60 м2
Бюджет: около 36 000 €
Проект: CUAC ARQUITECTURA (Томас Гарсия Пирис и Хавьер Кастеллано Пулидо)
Съемка: Фернандо Альда
Заказчики попросили сделать квартиру максимально воздушной, создав большую зону кухни-гостиной.
В результате реконструкции три крошечные спальни сократились до одной разумного размер. Кухня и туалет остались на прежнем месте. А гостиная, кухня и столовая теперь образуют большое Г-образное пространство
Проем необычной формы держится на двух балках. На стыке между ними разместили светодиодное освещение — его можно перепрограммировать в режиме реального времени.
Возможно, будет преувеличением сказать, что стена напоминает архитектуру ранней Захи Хадид в пожарной станции Vitra и некоторые работы Даниэля Либескинда. Так или иначе, это виртуозная работа по облегчению несущей стены в тех местах, где это можно было сделать без ущерба для структуры здания.
В спальню ведут два проема разной высоты — для собаки и для хозяев.
Для отделки использован массив сосны на полу и мебель, отделанная тем же шпоном. Зеркальная стена шкафов добавляет света и визуально расширяет границы квартиры.
«Больше всего наших гостей удивляет, какой гигантской теперь выглядит квартира. Да мы и сами, честно говоря, представить себе не могли, что наша квартира может быть настолько свободной, учитывая стартовую ситуацию. Нам очень нравится проем — он стал любимым элементом дома. Несмотря на его важность для проекта, мы соглашались на него, скорее, вслепую: до окончания работ мы не осознавали, насколько он будет на своем месте», — говорит заказчик.
Это лишний раз подтверждает: не бывает маленьких проектов, если общение между заказчиком и архитектором построено на взаимном доверии. А сложные исходные данные — повод пофантазировать с планировкой, дать волю воображению и превратить унылое пространство в нечто, столь же привлекательное для жизни, как эта квартира с необычной стеной.