Полиция установила личности подозреваемых в осквернении памятника в парке Раади

По словам главы бюро производства Тартуского отделения Тимо Рейнтала, в первые выходные августа выяснилось, что на монументе в парке Раади в Тарту аэрозольной краской написаны лозунги и нарисованы различные символы.

«Отреагировавшие на сообщение полицейские никого не обнаружили в окрестностях памятника. Тем не менее на месте происшествия обнаружили и различные улики информацию, способствовавшие расследованию. Было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти», – добавил он.

В ходе продолжавшейся около недели активной розыскной работы и следственных действий удалось собрать достаточно информации для установления личностей подозреваемых. «Собранная на данный момент информация позволяет предположить, что речь идет о двух женщинах, которые не являются местными. Выяснение обстоятельств преступления продолжается, но, согласно подозрению, женщины во время первых выходных августа исписали расположенный в Раади в Тарту памятник», – отметил Рейнтал.

По его словам, полиция уже некоторое время уделяет пристальное внимание расположенным в разных регионах Эстонии памятникам, поэтому не стоит сомневаться в том, что вандалов задержат и призовут к ответственности.