Президент Карис: советую сегодня подвести черту под историей с танком

"Правительство предоставило возможность Нарвскому горсобранию решить самостоятельно, каким образом снять с пьедестала символ войны, значение которого было изменено нападением России на Украину до такой степени, что его демонтаж стал неизбежным", – заявил президент.

«К сожалению, Нарвское горсобрание отказалось принимать решение, поэтому его было вынуждено принять правительство. Большая часть эстонского общества не поняла бы нерешительности. Я cоветую сегодня подвести черту под историей с танком», – сказал Карис и добавил, что Нарва – достойный город, с жителями которого мы смотрим в общее будущее, а не угрюмо глядим в разное прошлое, отвернувшись друг от друга.

«На самом деле, у нас общая история, погибшие в войне были с обеих сторон. Их поминовение является естественной частью нашей повседневной жизни. Как в Нарве, так и во всей Эстонии. Для этого не нужны танки, потому что для этого есть могилы и кладбища», – сказал Карис.