«Танк Т-34, находившийся на береге Наровы, перемещен в Военный музей, где он станет частью истории и уже не будет причиной ссор. Музей – подходящее место для старого танка», – говорит президент Алар Карис.
Президент Карис: советую сегодня подвести черту под историей с танком
"Правительство предоставило возможность Нарвскому горсобранию решить самостоятельно, каким образом снять с пьедестала символ войны, значение которого было изменено нападением России на Украину до такой степени, что его демонтаж стал неизбежным", – заявил президент.
«К сожалению, Нарвское горсобрание отказалось принимать решение, поэтому его было вынуждено принять правительство. Большая часть эстонского общества не поняла бы нерешительности. Я cоветую сегодня подвести черту под историей с танком», – сказал Карис и добавил, что Нарва – достойный город, с жителями которого мы смотрим в общее будущее, а не угрюмо глядим в разное прошлое, отвернувшись друг от друга.
«На самом деле, у нас общая история, погибшие в войне были с обеих сторон. Их поминовение является естественной частью нашей повседневной жизни. Как в Нарве, так и во всей Эстонии. Для этого не нужны танки, потому что для этого есть могилы и кладбища», – сказал Карис.
Президент благодарит жителей Нарвы, которые сохраняют спокойствие. «Надеюсь, что жители Нарвы, умеющие защищать интересы своего города, не поддадутся призывам, подстрекающими к насилию и конфронтации. Законопослушность и лояльность к будущему родного города помогут каждому жителю спокойно справиться с сегодняшней нервозностью", - сказал президент.