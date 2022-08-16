Идаская префектура подвела итоги дня: в Нарве задержали девять человек

По сообщению полиции, за день задержали девять человек, семь из них — утром. Идаский префект Тарво Крууп рассказал, что эти люди и ранее находились в поле зрения правоохранительных органов. «Некоторые из них также угрожали предприятию, сносившему один из советских памятников, - пояснил Крууп. - Всего за день задержали девять человек, что само по себе довольно маленькая цифра, если учитывать масштаб операции».

«Мне очень приятно, что нарвское сообщество вело себя достойно. Мы старались и сами быть больше в диалоге с людьми, и я могу сказать, что нам это удалось. Злобы на нас было очень мало. Напряжение никуда не исчезло — впереди вечер и следующие дни», - добавил он.

Крууп добавил, что полиция готова реагировать на правонарушения, так как может последовать ответная реакция. Означает ли это, что есть риск? «Не будем заглядывать в будущее. Живем одним днем. Сегодня хорошая погода, люди могут выйти на улицы. Ответной реакции могут подвергнуться важные для Эстонии здания или символы», - ответил Идаский префект.