Не может быть! ⟩ Покупательница по ошибке стала крупной собственницей недвижимости

Женщина, купившая дом за 594 481 доллар, или почти 585 174 евро, за считанные секунды из-за человеческой ошибки стала владелицей 86 объектов. Из них 84 были земельными участками под жилую застройку, а два являлись недвижимостью для общественного пользования, пишет New York Post. Досадная ошибка обнаружилась, как только записи были внесены в крепостную книгу.

«Поскольку ошибка была очевидна, наш отдел оценки недвижимости немедленно связался с Westminster Title*, чтобы там могли начать работу по изменению права собственности на 86 ошибочно переданных объектов, — сказал Кори Берк, заместитель главного оценщика округа Уошо, штат Невада. — Ошибки в сделках с недвижимостью встречаются, однако это - исключительный случай, так как речь идет об очень большом количестве земельных участков».

Берк утверждает: «Если женщина, ставшая в одночасье собственницей 86 объектов недвижимости, обратится в суд, шансы на то, что она получит все участки, чрезвычайно малы».