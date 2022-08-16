Юрген Лиги напомнил правительству об ошибках, связанных с переносом танка

«Все хорошо, что хорошо кончается. Но эта история хрупкая, сообщения и позиции невнятные с того момента, как начали говорить, что Нарва должна что-то получить взамен, а Эстония, мол, продолжает у нее только отбирать», – отметил Лиги.

Во-первых, Лиги считает, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не должен говорить о «его плане», особенно если решение инициировано и принято правительством. «Правительство – это всегда "мы"», – сказал Лиги.

Он добавил, что члены Социал-демократической партии Катри Райк и Марина Кальюранд успели несколько раз сказать, что не понимают, что делает правительство. «Все еще не закончился разговор, который не должен был никогда начинаться, мол, Нарва должна была что-то получить от Эстонии», – написал Лиги.

По его мнению, премьер-министру Кае Каллас не нужно было подчеркивать, что в темноте танк переноситься не будет. «Это как бронзовая ночь, когда не было другого выхода. Россия тогда была активна в этом вопросе, посольство и мэр подстрекали к беспорядкам. Эстонская полиция была совсем не готова к массовым беспорядкам. Когда дело касается вопроса безопасности, не нужно показывать карты», – считает Лиги.

По его словам, самое главное – это консенсус в правительстве. Его приятно удивил Юри Ратас (Центристская партия), который на этот раз хотел как лучше, заявив, что неуместно выставлять напоказ орудие убийства. «Но получилось у них как всегда. В горсобрании появился проект решения, что российский танк исторически находится в Эстонии и должен оставаться там», – заявил Лиги.