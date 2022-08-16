Дислоцированные на авиабазе Эмари пилоты ВВС Германии со вторника по субботу проводят маловысотные тренировки истребителей Eurofighter Typhoon, в том числе и над Южной и Центральной Эстонией, сообщила BNS пресс-служба генштаба Сил обороны.
Истребители ВВС Германии проводят маловысотные тренировки
Истребители ВВС Германии проводят маловысотные тренировки
Полеты проводятся с 10 до 17 часов. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно.