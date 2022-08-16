Истребители ВВС Германии проводят маловысотные тренировки

Полеты проводятся с 10 до 17 часов. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов, также они не станут опускаться ниже 152 метров.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.